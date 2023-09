Temptation Island: Daniele De Bosis e Bendetta Pascali si sono lasciati?/ “Non è andata come speravo…”

Temptation Island 2023, Daniele De Bosis ammette: “Benedetta? Non ci stiamo frequentando…”

Temptation Island 2023 ha chiuso i battenti da diverse settimane; l’atmosfera estiva è vicina al tramonto e con lei sembra spegnersi anche una delle liaison nate proprio nel corso della recente esperienza nel reality. Si tratta della coppia formata da Daniele De Bosis e Benedetta Pascali. Il primo è entrato nel programma accompagnato da Vittoria Egidi – ormai sua ex fidanzata – e dopo pochi giorni di permanenza la sua attenzione è stata presto attratta dalla giovane tentatrice.

Temptation Island: Manuel Marascio sbotta dopo la polemica del red carpet a Venezia/ "Indignatevi per altro"

Daniele De Bosis e Benedetta Pascali hanno così iniziato la loro frequentazione sull’isola di Temptation Island 2023, prima di dare un seguito alla liaison anche fuori dal programma. Fino a qualche giorno fa sembravano arrivare testimonianze di una quotidianità felice e di buoni auspici per il futuro della neo coppia. Come riporta il settimanale Leggo, sarebbe però arrivata – come un fulmine a ciel sereno – la notizia di un repentino cambio di rotta in senso negativo; a comunicarlo, è stato proprio Daniele De Bosis sui social.

Temptation Island, Mirko Brunetti rompe il silenzio su Perla e Igor/ Il commento glaciale: "Penso che..."

Benedetta Pascali sbotta dopo le parole di Daniele De Bosis: “Che eleganza!”

“Posso passare per una domanda di riserva? No? Comunque ad oggi posso dire che le cose non sono andate come forse speravo, come volevo“. Queste le parole di Daniele De Bosis, incalzato da un utente su Instagram in merito al prosieguo della sua relazione con Benedetta Pascali dopo Temptation Island 2023. Le sue parole sono eloquenti; a dispetto delle ultime immagini condivise, la relazione non sembra essere diretta verso lidi felici. “Sono molto riservato e quando ho una relazione o sto frequentando una persona non mi va di metterlo su Instagram; su piazza subito, perchè sono riservato almeno su questo. Ad oggi no, non ci stiamo frequentando“.

Temptation Island, Vittoria Egidi insultata dagli hater/ "Schifosa donnaccia, fetente, bugiarda, marcia"

Poco dopo le parole di Daniele De Bosis – come riporta Leggo – è arrivata tempestiva la replica di Benedetta Pascali in merito alla presunta fine della loro frequentazione dopo l’interesse nato a Temptation Island 2023. “Non sono solita parlare della mia vita privata, ma visto che è nata sotto le telecamere è giusto che si sappia la verità. La mia conoscenza con Daniele è giunta al termine, neanche il tempo di chiuderla che qualche minuto dopo l’ha divulgato sui social“. La giovane tentatrice ammette dunque di aver interrotto la frequentazione con Daniele De Bosis, per poi “attaccarlo” in riferimento alle sue dichiarazioni sui social: “Che eleganza; a buon intenditore, poche parole. Sei talmente riservato che ripeschi queste domande dall’archivio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA