Temptation Island, Davide Rosati: “Io e Alessia non viviamo più insieme”/ “Ecco come sono i nostri rapporti”

Davide e Alessia non sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023: lui svela come stanno le cose

Alessia Bottiglia e Davide Rosati avevano deciso di lasciare insieme Temptation Island 2023. Lui, alla fine del falò di confronto, si era detto pronto ad archiviare il tradimento della fidanzata e ripartire da zero; eppure, un mese dopo, lo stesso Davide aveva ammesso di aver voluto una pausa da Alessia, per meglio capire quali fossero i suoi sentimenti. A distanza di alcune settimane, come sono oggi i loro rapporti? Alessia e Davide sono tornati insieme?

La risposta è no. Davide e Alessia vivono sono separati e lui sta ancora cercando di capire cosa prova per lei e se è disposto a ricominciare. Ad ammetterlo è stato proprio Rosati su Instagram, rispondendo così a un utente: “Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi”.

Alessia Bottiglia dopo Temptation Island dichiara: “Non sono felice”

Davide e Alessia non sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023 ma neppure si sono lasciati. La loro relazione è ancora in pausa, tanto che la stessa Alessia su Instagram, alla domanda sul suo rapporto col fidanzato, ha dichiarato: “Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima. – e ha aggiunto – Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene”.

