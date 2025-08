Nell'ultima puntata del reality delle coppie ha spiegato che ancora non sta bene dopo la rottura, ma adesso è venuto fuori cosa potrebbe fare molto presto

Denise è stata una delle protagoniste di quest’ultima stagione di Temptation Island, entrata in coppia con Marco, è uscita con lui, ma alla fine dopo un mese i due si sono presentati separati. La ragazza ha spiegato che il suo fidanzato ha deciso di lasciarla e che per lei questo non è assolutamente un momento facile.

Nel corso del programma la coppia ha vissuto diversi alti e bassi, Marco non ha apprezzato la vicinanza della fidanzata al single Flavio e questo gli ha fatto perdere più volte la pazienza. Ciò nonostante, proprio quando sembrava che non c’era più nulla da fare, hanno deciso – sorprendendo il pubblico – di lasciare il programma assieme. Ma adesso si sono lasciati e sul futuro di lei c’è già un’indiscrezione che ha sorpreso il pubblico.

Cosa farà Denise di Temptation Island a settembre?

L’ultima edizione di Temptation Island è terminata e già si parla del futuro dei vari concorrenti che al momento sarebbero single. Protagonista di un’indiscrezione bomba è Denise, recentemente tornata single, dopo che Marco ha deciso di lasciarla. Sembrerebbe che potremmo vederla nel parterre del trono over di Uomini e Donne, non sarebbe la prima volta che il daiting show attinga dal cast di Temptation per scegliere i vari partecipanti.

E’ accaduto tantissime volte e la cosa si è sempre rivelata una scelta più che azzeccata. A dirlo è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo l’esperto di Uomini e Donne ci sarebbero buone probabilità di vedere Denise in versione dama di Uomini e Donne. Chiaramente al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma se fosse vero, la scelta sembra piacere al pubblico.

Denise nel corso dell’ultima puntata di Temptation ha spiegato a Filippo Bisciglia come non sia stato facile separarsi dal compagno: “Marco non riusciva a vedere un futuro insieme a me. Posso solo accettarlo, anche se mi manca tantissimo (…)“. Ha poi lasciato intendere di non essersene fatta ancora una ragione, ma questo non vuol dire che non possa essere pronta a rimettersi in gioco.

Marco, dal canto suo, ha spiegato che ha preferito non andare avanti perché Denise avrebbe continuato a farlo sentire sbagliato, ha sottolineato come non creda di meritare un simile atteggiamento, visto come si è comportato, anche all’interno del programma. Ha poi aggiunto che secondo la fidanzata lui non avrebbe “ceduto a tentazioni” solo per strategia, ma in realtà la sua indole sarebbe un’altra.

Per questo motivo e altre ragioni Marco ha preferito lasciare Denise. Adesso, quella che è stata definita una delle fidanzate più belle della storia di Temptation Island, è di nuovo single e per lei potrebbero aprirsi le porte di un altro programma di Maria De Filippi, ma per averne certezza dovremo attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.