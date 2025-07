Temptation Island, Denise, Marco e il tentatore Flavio: ecco cosa è successo subito dopo la fine del programma. Le indiscrezioni.

L’edizione in corso di Temptation Island è un successo straordinario. Gli ascolti hanno premiato il reality dei sentimenti, tanto che Mediaset per la prima volta ha riservato al programma ben tre prime serate consecutive. Prima di conoscere l’esito finale delle coppie rimaste in gare il gossip si è scatenato su quelle che sono già uscite e che hanno lasciato il programma separati. Tra questi ci sono sicuramente Denise e Marco, che nonostante i chiarimenti si sono detti addio al falò di confronto finale.

A chiedere l’incontro anticipato Marco che ha mal tollerato l’avvicinamento della fidanzata al single Flavio. Denise ha avuto con il tentatore un immediato feeling, e ha ricevuto da lui diverse attenzione. La fidanzata gli ha più volte fatto i complimenti per la sua maturità nonostante la giovane età. Denise ha anche fatto diversi confronti tra il compagno e il single, e questo ha mandato su tutte le furie Marco, che ha voluto porre fine all’esperienza e incontrare prima del previsto Denise.

Ovviamente il confronto è stato vivace e anche se Denise ha tentato di giustificarsi, Marco ha deciso di lasciare il programma da solo. Ma ad un mese di distanza dall’addio al reality cosa è successo tra i due? Denise si è avvicinata a Flavio? Domande a cui ha tentato di rispondere l’esperto tv Lorenzo Pugnaloni, che ha fatto chiarezza su tutti i rumors che circolano in rete sulla coppia di fidanzati che ha partecipato a Temptation Island.

Denise e Marco riavvicinamento in vista?

Pugnaloni ha riferito che Denise è stato più volte avvistata da sola, ed è apparsa molto triste. C’è anche chi sostiene d’averla vista piangere, e di essere molto provata dalla fine della sua relazione. Nel villaggio si è avvicinata a lui come amico, ma soprattutto ha trovato una persona pronta ad ascoltarla.

Sembra inoltre che Denise e Marco si siano riavvicinati, i due anche se non sono ancora tornati insieme hanno avuto più di un chiarimento e stanno provando a superare le loro diversità. Insomma non si parla di chiusura definitiva, ma della possibilità che i due tornino insieme facendo tesoro dell’esperienza fatta a Temptation Island. I fan sperano in una reunion, ma per ora, non ci sono informazioni certe.

Flavio e Denise si sono incontrati dopo il programma? Tutti i rumors

Alla fine del falò di confronto Denise si è detta innamorata di Marco e di essere pronta a riconquistarlo. Non ha fatto nessun riferimento al single Flavio e a quanto pare i due dopo il programma non si sono rivisti. Tra i due non ci sarebbe stato nessun flirt o incontro segreto.

Il che conferma le intenzioni della giovane fidanzata di salvare il suo rapporto. Temptation Island ha messo in evidenza i disagi della coppia, ma ha dato a Marco e Denise anche la possibilità di comprendere gli errori l’uno verso l’altra: si ritroveranno? I rumors sembrano essere favorevoli ad un ritorno di fiamma.