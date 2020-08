Temptation Island di Alessia Marcuzzi “solo coppie Nip”/ De Filippi “Ci credo di più”

A settembre torna Temptation Island con una nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi e, a differenza di quella conclusasi da poco con Filippo Bisciglia, la prossima vedrà tutte coppie Nip. A confermarlo è Maria De Filippi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente. “Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali. – svela la conduttrice, per poi ammettere che – Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato.” L’argomento poi si sposta proprio sulla Marcuzzi, ed è qui che Maria racconta alcuni retroscena. “Alessia è generosa, è buona, di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati” ha dichiarato la De Filippi senza peli sulla lingua. Ma non è tutto.

Maria De Filippi su Alessia Marcuzzi: “Durante la prima edizione sono andata in Sardegna…”

Nel corso dell’intervista, Maria De Filippi ha ammesso che, nel corso della prima edizione condotta dalla Marcuzzi, ha deciso di volare in Sardegna solo per avere un colloquio con lei. “La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare.” ha raccontato la conduttrice, per poi svelare “L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima.” Non ci resta che attendere l’inizio della nuova edizione di Temptation che debutterà su Canale 5 il 9 settembre.



