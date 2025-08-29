Francesco Chiofalo e Maika Randazzo verso il nuovo reality di Amazon Prime Video: arrivano da Temptation Island

Amazon prova a battere la strada dei reality e per l’occasione ha deciso di includere nel cast due grandi ex protagonisti di Temptation Island. Si tratta di Francesco Chiofalo e Maika Randazzo, che il pubblico di Canale Cinque ricorda molto bene. In attesa di ulteriori dettagli sul format, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fornito i primi aggiornamenti riguardo alla presenza dei due volti noti, ai quali si aggiungerà anche Michelle Comi, altro personaggio già ampiamente conosciuto sui social dai più giovani: “Michelle Comi, Francesco Chiofalo e Maika Randazzo sono i primi nomi confermati tra i concorrenti del nuovo reality show di Amazon. Un format che durerà 8 giorni e che promette già colpi di scena e dinamiche tutte da seguire”. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vederne delle belle in vista di questa nuova avventura targata Amazon Prime Video.

Alfa, rispunta dopo anni il primo video in cameretta da bambino: la clip diventa virale/ Lui reagisce così

Chiofalo ai tempi partecipò insieme a Selvaggia Roma, sua fidanzata ai tempi. Maika era la single che mise in discussione a Temptation Island il rapporto tra Lino Giuliano e Alessia. Adesso entrambi si rimetteranno in gioco in una veste inedita, con il pubblico che ovviamente attende di scoprirne di più.

Francesco Chiofalo e Maika Randazzo ci riprovano: Amazon punta sul reality

Nelle prossime settimane sicuramente si avranno dei dettagli in più riguardo al programma che Amazon ha deciso di lanciare nei prossimi mesi sulla piattaforma. Ai volti anticipati da Deianira Marzano, Michelle Comi, Francesco Chiofalo e Maika Randazzo, sicuramente se ne aggiungeranno degli altri, anche se per adesso sono avvolti nel mistero.

Fedez avvistato in barca con Daniela Santanchè e Ignazio La Russa: web in delirio!/ “Più veloce della sua ex”

Una cosa sembra certa: il trash è garantito e anche Amazon attingerà dal mondo dei reality italiani e dai social per costruire un cast che sembra avere tutte le carte in regola per divertire il pubblico.