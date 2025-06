Ha scatenato il putiferio una delle coppie presentate a Temptation Island. Si tratta dei primi nomi usciti in vista del reality di Canale 5 che a breve aprirà le porte alla nuova edizione. Loro sono Alessio e Sonia, hanno rispettivamente 39 e 48 anni e sono originari di Foggia. Non solo, a fare scalpore è il fatto che si tratta di due avvocati, elemento che sta generando il caos sui social. Ma andiamo con ordine e scopriamo perchè questa coppia è così controversa.

Valentina e Antonio già a rischio a Temptation Island 2025?/ “Lui ha una figlia con un'altra donna”

“Ho scritto a Temptation perché Il nostro rapporto è turbolento, e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative, che mi fanno soffrire“. Così ha parlato Alessio durante la brevissima clip di presentazione andata in onda su Canale 5. Il ragazzo ha spiegato dunque di non essere più sicuro di questo rapporto, mentre Sonia, ha dichiarato di notare atteggiamenti nei confronti del fidanzato poco interessati. “Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché l’ho aiutato quando è diventato avvocato, e di fatto esercita anche adesso in casa mia“, ha detto Alessia.

Segnalazione choc su Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: "Sono d'accordo"/ "Fingeranno, ecco perché"

Deianira Marzano rompe il silenzio sulla coppia di avvocati a Temptation Island: “Carnevaleschi“

Nelle scorse ore è intervenuta anche Deianira Marzano sui social parlando appunto della coppia formata da Sonia M. e Alessio. L’esperta di gossip ha scritto così nelle sue storie: “Temptation Island: dopo quella clip mi hanno contattato diversi avvocati, dicendo che si vergognano di essere rappresentati da gente del genere“. Non solo, ha affermato poi di essere concorde con chi si vergogna di loro: “E, onestamente, hanno ragione. Io non mi affiderei mai a due carnevaleschi come avvocati“.