Dopo un recente ritorno di fiamma, è giunta di nuovo al capolinea la storia tra due degli ex protagonisti di Temptation Island: Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Com’è noto, i due si erano lasciati dopo la fine del loro percorso nel reality di Canale 5, non senza polemiche. Difatti, i due se ne erano dette di tutti i colori e Lino aveva iniziato un flirt con la tentatrice Maika Randazzo. Dopo la squalifica (ancora prima di entrare) dal Grande Fratello, Lino si è riavvicinato ad Alessia, organizzando una sorpresa per riconquistarla. Da lì, i due sono improvvisamente tornati insieme, dichiarandosi nuovamente amore a vicenda.

Grande Fratello, ex volto di Temptation Island conferma il tradimento di Yulia a Giglio?/ La frecciatina

Sui social hanno iniziato a mostrarsi come la coppia perfetta, dando l’impressione di aver messo definitivamente da parte tutti i loro problemi. Tuttavia, negli ultimi giorni, qualcosa sembra essere cambiato. Il primo segnale di una possibile crisi è arrivato da Lino, che sabato scorso ha pubblicato una storia Instagram mentre guardava “C’è posta per te” da solo. Di conseguenza, sono iniziate le speculazioni su una nuova frattura tra i due. Ebbene, la conferma è arrivata oggi pomeriggio, 27 febbraio, attraverso una storia di Lino, che sembra coinvolgere indirettamente anche Martina De Ioannon.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sbarcano a Temptation Island 2025?/ Rumors sulla coppia di Uomini e Donne

Alessia e Lino, è finita di nuovo: il comunicato dell’ex volto di Temptation Island

Oggi, giovedì 27 febbraio, Lino Giuliano ha confermato la rottura con Alessia Pascarella in una storia su Instagram: “Rispondo una volta per tutte, alla fine è andata così: ci siamo allontanati un po’. Lei è felice e io altrettanto. È finita l’ora di fare guerre, la vittoria di certe persone era questa e alla fine si è fatta influenzare dai commenti negativi. Ma il problema più grande è stato tra di noi: non c’era più stima reciproca, e quando manca quella diventa tutto stancante”. Dopodiché, ha insinuato che l’ormai ex fidanzata sia stata condizionata dalle sue amiche.

Temptation Island Spagna: lei fa se*so con il tentatore, fidanzato irrompe nel villaggio/ Video: "Put*ana!"

“E poi, quando è con le amiche si dimentica di me, ma quando è sola mi cerca… e questa è la cosa più noiosa. Va bene così, ognuno per la sua strada”, ha aggiunto Lino. Tra l’altro, proprio poche ore prima del comunicato del barbiere napoletano, Alessia aveva trascorso il pomeriggio con le amiche, tra cui Martina De Ioannon. L’ex tronista si trovava a Napoli insieme al fidanzato Ciro Solimeno e ne ha approfittato per rincontrarsi con la sua compagna di Temptation Island. Di conseguenza, alcuni hanno ipotizzato che la sua storia fosse una frecciatina verso Martina. A questo punto, Alessia risponderà alle parole dell’ex fidanzato? Chissà…