Lino Giuliano conferma la nuova separazione da Alessia Pascarella: cos'ha scritto l'ex volto di Temptation Island

Nuova rottura tra una nota coppia di Temptation Island. Di chi si tratta? Di Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti dell’undicesima edizione del reality di Canale 5. I due avevano partecipato al programma circa un anno fa, uscendo separati dopo una serie di comportamenti irrispettosi da parte di Lino, che durante il percorso si era avvicinato alla tentatrice Maika Randazzo. La conoscenza tra Lino e Maika si è però conclusa poco dopo la fine del programma, non senza polemiche. In autunno, poi, Lino era stato indicato come uno dei possibili concorrenti del Grande Fratello, ma la sua partecipazione è stata annullata all’ultimo momento.

Il motivo? Un commento omofobo pubblicato in passato su Instagram, che ha spinto la produzione a escluderlo dal cast, scegliendo al suo posto Amanda Lecciso. Da lì, si è pian piano riavvicinato ad Alessia, cercando di riconquistarla con vari gesti plateali, fino alla riconciliazione documentata sui social tra rose e dediche canore. Tuttavia, anche questo ritorno di fiamma non è durato molto. Nelle ultime ore, infatti, Lino ha confermato di nuovo la separazione, lanciando pesanti accuse all’ex fidanzata.

Lino annuncia la rottura con Alessia: il comunicato dell’ex volto di Temptation Island

Dopo settimane di gossip, Lino Giuliano ha recentemente pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, confermando la rottura con Alessia Pascarella e accusandola di avergli mancato di rispetto e di non essere più quella di una volta. “Ho deciso di chiudere con Alessia. Da tempo sto sopportando una persona che è cambiata, non dandomi più attenzioni e mancandomi di rispetto. Inoltre, mi sminuisce. proprio come ha fatto anche durante il programma. Per questa storia sono andato anche da uno psicologo DA SOLO, perché volevo salvare qualcosa e ci credevo. Ma non puoi essere l’unico a lottare“, ha scritto il giovane campano.

Al che, è arrivata la replica piccata di Alessia. Quest’ultima ha prima condiviso una chat censurata con l’ex fidanzato, invitandolo a smettere di “raccontare ca**ate“. Subito dopo, anche la donna ha voluto condividere la sua versione dei fatti su Instagram, spiegando di essere rimasta in silenzio fino ad adesso per rispetto e avvertendo che, nel caso questi “teatrini social” dovessero continuare, non si farà problemi a rivelare anche retroscena compromettenti sulla loro storia e rottura. Insomma, un anno dopo la loro partecipazione a Temptation Island, Lino e Alessia sembrano essere più distanti che mai.