Valerio Ciaffaroni single dopo Temptation Island? Come procede il flirt con l'ex tentatrice Ary

Come procede la frequentazione tra Valerio Ciaffaroni e la single Ary dopo Temptation Island? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo in questi giorni, a seguito della diffusione di alcuni gossip che li vedono già separati. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo un percorso pieno di alti e bassi, al falò di confronto finale, Valerio aveva deciso di uscire dal reality da solo, lasciando ufficialmente la sua fidanzata, Sarah Esposito. Un mese dopo l’uscita dal villaggio, però, Valerio ha confessato di aver iniziato a frequentare la tentatrice Ary, presentandosi con lei nella puntata finale dell’ultima edizione del programma.

Alessio e Sonia si sposano dopo Temptation Island 2025?/ Lui avvistato in chiesa: la segnalazione choc

Intervistati da Filippo Bisciglia, i due avevano dichiarato di credere molto nel loro legame, precisando, però, di voler andare con molta calma, considerando anche che Valerio era appena uscito da una storia durata diversi anni. Da casa, diversi telespettatori hanno empatizzato con Sarah, la quale ha accettato la decisione dell’ex fidanzato, pur ammettendo di non averlo ancora dimenticato. Ad ogni modo, a distanza di qualche settimana dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation, pare che il flirt tra Valerio e Ary sia già giunto al capolinea.

Temptation Island torna a settembre? "In arrivo uno speciale"/ Il piano della Mediaset

Valerio e Sarah tornano insieme dopo Temptation Island? Il rumor

Stando a quanto riporta Fanpage, infatti, la frequentazione tra Valerio e Ary sarebbe già finita. A tal proposito, sui social, sono iniziati a circolare video in cui si vede l’ex tentatrice in compagnia di un ragazzo misterioso in una discoteca romana. Allo stesso tempo, anche Valerio è stato beccato insieme ad un’altra ragazza in un locale a Gallipoli e, secondo alcune indizioni, i due avrebbero passato insieme tutta la notte. Di conseguenza, è iniziato a circolare la voce di presunti tradimenti da parte di entrambi, che avrebbero portato inevitabilmente ad una separazione.

Genitori di Alessio Loparco di Temptation Island preoccupati: "Sparito da 7 mesi"/ L'allarmante appello

D’altro canto, c’è chi ha già iniziato a sperare in un ritorno di fiamma con Sarah. Difatti, i due si sono rivisti diverse volte dopo la fine di Temptation Island e, addirittura, c’è chi sostiene che stiano provando a tornare insieme. Tuttavia, i più maliziosi sono convinti che l’ex coppia si stia semplicemente preparando per la prossima stagione televisiva, sperando di partecipare insieme ad un reality. Sarà così? Chissà…