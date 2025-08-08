Temptation Island, ex fidanzati beccati insieme dopo il caos successo nell'ultima puntata: ritorno di fiamma in vista?

L’ultima edizione di Temptation Island ha monopolizzato gli ascolti e ha allertato l’attenzione anche del pubblico social. Diverse le interazioni sulle varie piattaforme che hanno coinvolto il reality e che rivelano quanto il viaggio dei sentimenti di Maria De Filippi sia ancora in pole position, nonostante vada in onda da diverse edizioni. Le coppie che hanno accettato di partecipare al programma hanno scelto di mettere in discussione il loro amore, questo anche per capire se la relazione avesse ancora ragione di esistere.

Anticipazioni Forbidden Fruit 11 agosto 2025/ La trappola di Emir e Alihan per Zeynep

Tra i fidanzati protagonisti solo alcuni sono usciti insieme. Diversi al falò di confronto hanno scelto di dirsi addio e di prendere strade separate. Quello che hanno visto durante il soggiorno nei due villaggi è stato sufficiente per prendere consapevolezza che la storia non avrebbe potuto avere un seguito. C’è anche chi è uscito insieme e alla puntata del Mese dopo… ha subito l’ennesimo scossone.

Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi: "Io e mia madre insultate"/ Un ombrellone scatena tutto

Oggi una coppia di ex fidanzati è stata beccata insieme. Dopo il caos successo durante la puntata del Mese dopo… dove si sono detti addio, sono stati avvistati d’alcuni followers. I due ex che stanno allertando l’attenzione del gossip sono Rosario e Lucia, protagonisti di più di un colpo di scena durante Temptation Island. Prima lei ha fatto credere al fidanzato di essersi avvicinata ad un single, e questo solo per avere una sua reazione. Una volta tornati a casa i due non sono tuttavia riusciti a chiarirsi.

Rosario e Lucia dopo il colpo di scena, avvistati di nuovo insieme

Durante l’incontro del Mese dopo.., il tentatore ha rivelato di aver rivisto Lucia e nonostante l’iniziale smentita della giovane, quest’ultima ha poi ammesso di aver avuto dei contatti con il single. Rosario ha poi parlato con il tentatore, che gli ha raccontato la sua versione dei fatti. Il tutto ha decretato ufficialmente la fine della relazione tra Rosario e Lucia, anche se quest’ultima si è detta determinata a riconquistare l’ex, con cui stava per andare a convivere.

Scialpi presenta il nuovo fidanzato Gianni Segalini: "Ha guarito il mio cuore"/ Matrimonio in arrivo?

Oggi i due sono stati avvistati insieme. A rivelarlo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che ha anche pubblicato gli scatti dell’incontro. Rosario e Lucia erano insieme alla stazione di Napoli Centrale, in compagnia di altri due volti noti di Temptation Island: Antonio e Valentina. Solo Rosario era in procinto di prendere il treno, ma prima di partire ha abbracciato Lucia: un dettaglio non da poco che fa presagire una reunion fra i due.

“Circa 4 ore fa ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Ho anche fatto un piccolo video che lo testimonia. Sono rimasta sorpresa della presenza di Lucia.”, così ha commentato la fonte anonima a Pugnaloni.

La possibile reunion tra Rosario e Lucia: le indiscrezioni

Gli scatti rivelano che Rosario e Lucia si sono rivisti e che stanno affrontando le incomprensioni nate post Temptation Island. Nonostante l’ex fidanzato si sia dichiarato deluso da Lucia e non intenzionato a tornare insieme a lei, l’incontro accertato potrebbe far pensare ad un cambio di idea.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali e le parti non hanno rilasciato commenti sui social, ma le indiscrezioni parlano di un riavvicinamento. Probabilmente anche Rosario e Lucia saranno ospiti della prima puntata di Uomini e Donne dove racconteranno cosa è accaduto dopo il reality dei sentimenti. Annunceranno di essersi ritrovati? I tanti fans sono in attesa di conoscere cosa sta succedendo fra i due.