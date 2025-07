Reunion tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Sabato, 12 luglio, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono ufficialmente sposati. Al loro matrimonio erano presenti molti dei volti che, due anni fa, avevano condiviso con loro l’esperienza nel reality delle tentazioni. Tra gli invitati, hanno attirato particolarmente l’attenzione Francesca Sorrentino e Manuel Maura, che si sono rivisti a distanza di mesi dalla loro rottura. Va ricordato che Francesca e Manuel avevano partecipato a Temptation a causa dei comportamenti di lui, che nei due anni di relazione era più volte sparito, lasciandola e frequentando altre ragazze.

Dal programma erano usciti separati, ma poco dopo erano tornati insieme, con Manuel che aveva promesso di cambiare. La relazione è poi andata avanti per qualche mese, fino alla separazione definitiva avvenuta lo scorso anno. Poco tempo dopo, Francesca è salita sul trono di Uomini e Donne, sperando di trovare un nuovo amore. Il suo percorso, però, non ha convinto il pubblico, dato che in molti sospettavano che fosse ancora legata a Manuel. Alla fine, ha fatto una scelta lampo scegliendo Gianluca Costantino, ma la storia è durata pochissimo e si sono lasciati dopo pochi giorni.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura di nuovo insieme? Il retroscena sugli ex volti di Temptation Island

Dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino si è goduta la sua vita da single, chiarendo più volte sui social di non avere alcuna intenzione di tornare con l’ex fidanzato Manuel Maura. Peccato però che, al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, i due siano sembrati inseparabili. Difatti, avrebbero passato gran parte del tempo insieme, mostrando una complicità inaspettata. Al che, sui social sono circolate molte foto e video che li ritraggono insieme durante la cerimonia e la festa, alimentando immediatamente il gossip su un possibile riavvicinamento.

Non solo, un utente presente al matrimonio ha rivelato alcuni dettagli curiosi a Lollo Magazine, raccontando che Francesca e Manuel sono stati praticamente sempre insieme. “In chiesa, a lei si era inceppata la zip del vestito e, guarda caso, gliel’ha aggiustata Manuel. Sono persino usciti fuori, perché sembrava brutto che gliela sistemasse lì davanti a tutti. E si comportavano come se tra di loro non fosse mai successo nulla di brutto“, si legge sul sito. Dunque, Francesca e Manuel sono tornati ufficialmente insieme? Chissà…