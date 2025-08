Francesca Sorrentino vuole Sarah sul trono: cos'ha detto l'ex protagonista di Temptation Island

Francesca Sorrentino commenta la nuova edizione di Temptation Island. Da pochi giorni si è conclusa l’ultima edizione del reality delle tentazioni, dove una delle coppie più chiacchierate è stata sicuramente quella formata da Sarah e Valerio. Dopo cinque anni di relazione, all’interno del villaggio, Valerio si è infatuato della tentatrice Ary, arrivando a chiudere la relazione con Sarah al falò di confronto finale. Al che, in tanti si sono schierati dalla parte di Sarah, che ha accettato la decisione dell’ex compagno, pur ammettendo di provare ancora forti sentimenti per lui.

Temptation Island, già finita tra Ary e Valerio? La donna beccata sola in discoteca/ C'entra anche Sarah

Tra coloro che hanno mostrato solidarietà a Sarah c’è anche un’ex protagonista di Temptation, ovvero Francesca Sorrentino. Come molti ricorderanno, Francesca ha partecipato al programma due anni fa, conquistando il pubblico con la sua storia d’amore tormentata con Manuel Maura. Proprio per questo motivo, ha empatizzato particolarmente con lei e, in un video pubblicato su TikTok, ha voluto esprimerle la sua vicinanza. Non solo, l’ex tronista ha anche lanciato una proposta inaspettata, ovvero diventare una nuova tronista.

Sonia e Alessio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025?/ Il video verità: come sono stati beccati

Sarah sul trono dopo Temptation Island? Cos’ha detto

Poco fa, Francesca ha pubblicato un TikTok dove fa la sua classifica degli ultimi protagonisti di Temptation Island, mettendo Sarah al primo posto. Nei commenti, poi, un utente ha scritto: “Entrata nel mio cuore, speriamo in un trono”. Al che, Francesca ha replicato: “Speriamo in un fregatene fai la tronista”, citando una delle famose citazioni di Maria De Filippi. Ci sarà la possibilità di vedere Sarah seduta sul famoso Trono del dating show di Canale 5? Chissà…