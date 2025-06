Gabriela Chieffo, ex fidanzata di Temptation Island, è stata sommersa dalle critiche dopo aver postato un video in cui fa il filler alle labbra: la risposta

È stata una delle grandi protagoniste della decima edizione di Temptation Island, ma nelle ultime ore Gabriela Chieffo è finita del mirino di accese critiche. Si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua relazione tormentata con Giuseppe Ferrara, che aveva conosciuto una forte crisi durante il programma. A distanza di qualche tempo, Gabriele e Giuseppe sono però tornati insieme e, oggi, sono pronti a diventare marito e moglie.

Gabriela, tuttavia, non è finita al centro delle critiche del web per la sua storia con Giuseppe, bensì per un video condiviso su Instagram in cui la si vede eseguire un trattamento di filler alle labbra. Le immagini non sono piaciute agli utenti del web, che l’hanno perciò aspramente criticata, scatenando la sua reazione.

Gabriela Chieffo di Temptation Island risponde alle critiche ricevute per il trattamento di filler

Gabriela Chieffo non è rimasta in silenzio di fronte a chi l’ha criticata per le immagini in cui si fa il filler alle labbra, dicendosi anzi molto “delusa” dai commenti ricevuti soprattutto dalle donne, che ha definito “cattive, frustrate”, in quanto ree di essersi accanite contro un’altra donna, in questo caso lei, solo per la sua decisione di sottoporsi ad un trattamento estetico. “Riprendetevi!”, ha tuonato l’ex di Temptation Island, ricordando a chi l’ha criticata che lei, il filler, può non rifarlo e tornare come prima, mentre la cattiveria “non si cura”. Ha quindi lanciato un’altra stoccata a chi l’ha insultata per il suo intervento estetico: “Mi fate vergognare di respirare la stessa vostra aria. Mi fate vergognare di essere classificata come donna, come voi. Siete cattive e gelose.” Ha infine consigliato a queste stesse donne di imparare a non giudicare gli altri, così come è solita fare lei.

