Gaia Vimercati ancora ‘al veleno’ sui trascorsi con Luca Bad dopo Temptation Island e su Jakub svela: “Non si meritava una come me…”.

Passano i mesi, a volte anche gli anni, ma chi ha vissuto da protagonista il viaggio nei sentimenti non tramonta mai dalla curiosità degli appassionati. La passata edizione di Temptation Island ci ha raccontato, tra le altre, la storia di Gaia Vimercati e Luca Bad che non riuscirono a superare le controversie che avevano appunto logorato il loro amore. Usciti separati, nel tempo non hanno perso occasione per lanciarsi frecciatine e attacchi velati. Non a caso, proprio di recente è stata la ragazza a tornare all’attacco con una frase sibillina che risuona come possibile stoccata ai danni dell’ex fidanzato.

“Poi vieni a sapere con chi ti ha rimpiazzata dopo aver fatto vittimismo inutile”, afferma così Gaia Vimercati in un video su Tiktok – come racconta LaNostraTv – e il riferimento sembra appunto a Luca Bad con il quale ha posto fine alla relazione ai tempi di Temptation Island. Non sono passati inosservati anche i commenti al post dove, a domanda diretta su un possibile tradimento, ha asserito: “Magari l’avessi tradito, sarei stata meno male”.

Gaia Vimercati e quel ‘rimpianto’ dopo Temptation Island: “Magari l’avessi tradito!”

Ai tempi, Gaia Vimercati aveva stretto un legame particolarmente intenso con il tentatore Jakub: un feeling che però non portò ad una vera e propria relazione. “Non si merita una ragazza emotivamente instabile”, ha spiegato – come riporta LaNostraTv – tra i commenti del video citato in precedenza: “Il mio cuore apparteneva ancora ad un altro uomo”.

Insomma, a distanza di tempo, sembrano volare ancora frecciatine tra Gaia Vimercati e Luca Bad con quel rimorso sul tradimento che è in realtà suona più come una frase provocatoria piuttosto che un reale rimpianto rispetto al percorso vissuto a Temptation Island nel 2024.

