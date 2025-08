Ary e Valerio potrebbero essere già in crisi dopo Temptation Island: perché c'entra anche Sarah

Sono passati solo pochi giorni dalla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, ma alcune dinamiche tra le coppie sembrano già essere cambiate. Ma, facciamo un passo indietro. Una delle storie che ha più appassionato il pubblico in questa edizione è stata sicuramente quella tra Sarah e Valerio. Dopo cinque anni di relazione, i due avevano deciso di mettere alla prova il loro legame partecipando al reality delle tentazioni dopo che Sarah aveva iniziato a scriversi con un paio di ragazzi, delusa dalle attenzioni sempre più scarse ricevute dal suo compagno.

All’interno del villaggio, però, è stato proprio Valerio a rimettere in discussione la relazione, complice la forte intesa nata con la tentatrice Ary, arrivando persino a baciarla. Al falò di confronto finale ha poi scelto di uscire da solo, dando vita a una scena d’addio che ha commosso il pubblico. A distanza di un mese dalla fine del programma, poi, Valerio ha confermato di frequentare Ary anche nella vita reale. Tuttavia, dopo la messa in onda, sono già circolate voci che parlano di una possibile rottura tra i due.

Ary incontra Sarah in discoteca: cosa sta succedendo dopo Temptation Island

Ma cosa sta succedendo, quindi, tra Ary e Valerio? Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex tentatrice sarebbe stata avvistata in discoteca da sola, senza Valerio al suo fianco, un dettaglio che ha scatenato i rumors di crisi. A rendere la situazione ancora più curiosa è il fatto che, quella stessa sera e nello stesso locale, fosse presente anche Sarah. Non è chiaro se tra le due ci sia stato un confronto o se si siano semplicemente ignorate, ma la coincidenza ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan. Nel frattempo, in tanti sperano in un ritorno di fiamma tra Sarah e Valerio e c’è persino chi sogna di vederli entrare insieme nella Casa del Grande Fratello a settembre.