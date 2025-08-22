I "fidanzati" di Temptation Island beccati insieme in vacanza: cosa sta succedendo

A distanza di un mese dalla fine di Temptation Island, i riflettori restano puntati sui protagonisti dell’ultima edizione. Dopo le voci di una presunta rottura tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti e lo scandalo che avrebbe travolto Alessio Loparco e Sonia Mattalia – con i due si sarebbero addirittura cancellati dall’ordine degli avvocati – ora a finire al centro del gossip sono i “fidanzati” del villaggio. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, alcuni di loro starebbero passando insieme delle “serate segrete”. In particolare, Valerio, Rosario, Angelo e Marco sono stati avvistati in Sardegna mentre trascorrevano del tempo insieme al mare.

Non solo, insieme a loro, sarebbe stata avvistata anche Ary, la tentatrice di Valerio. La sua presenza ha immediatamente acceso il gossip, soprattutto perché nelle ultime settimane si era parlato di una presunta rottura tra i due, alimentata da avvistamenti separati in compagnia di altre persone in atteggiamenti piuttosto ambigui. Di conseguenza, c’è ha iniziato a sospettare che i protagonisti di Temptation stiano nascondendo una parte della loro vita post-reality.

I protagonisti di Temptation Island nel mirino: ecco perché

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Sarah, l’ex fidanzata di Valerio. La giovane è stata infatti fermata in spiaggia da alcune fan, alle quali ha spiegato di non poter ancora rivelare nulla sul suo rapporto con l’ex o su come stia vivendo la situazione. Il motivo? Tutti i retroscena saranno svelati solo a Uomini e Donne, dove gli ex protagonisti di Temptation Island racconteranno cosa è successo davvero durante l’estate. Di conseguenza, questo silenzio e queste “vite segrete” potrebbero essere legati alla volontà di Maria De Filippi, che vuole riservare al suo programma l’esclusiva di tutti i gossip delle coppie.