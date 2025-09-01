Sofia Calesso e Alessandro Medici, la rottura dopo Temptation Island: "La gravidanza e il figlio perso hanno cambiato tutto"

Una vecchia coppia di Temptation Island nelle ultime ore è tornata ad attirare le luci dei riflettori dopo quanto accaduto negli ultimi tempi, si tratta di Sofia Calesso e Alessandro Medici che hanno raccontato il dramma che li ha toccati da vicino. I due hanno infatti perso un bambino e in una intervista concessa al portale Piùdonna, la Calesso ha raccontato come questo tragico evento abbia anche remato contro alla serenità della coppia: “Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena. A giugno mi ha messo da parte, dichiarando di non essere più innamorato di me” le parole della donna che ha rivelato tutto a riguardo.

Una storia che dunque si è molto complicata anche dopo che non è mai arrivata la proposta di nozze, una questione che ha indispettito l’ex partecipante di Temptation Island e raggelato il rapporto con Alessandro Medici.

Sofia Calesso e Alessandro Medici, i retroscena sulla rottura

La fine della storia tra i due ex protagonisti di Temptation Island, che hanno preso parte all’edizione mista della trasmissione. Intervistata dal magazine Più donna, Sofia ha ricordato come il momento della gravidanza abbia cambiato tante cose nel legame con Alessio, che ancora oggi conserva un ruolo molto importante nella sua vita nonostante tutto:

“La gravidanza è stato il momento più difficile della mia vita e inconsciamente l’ho colpevolizzato. Oggi capisco che è stato un errore, ma resta l’uomo più importante per me”. Nonostante le difficoltà comprensibili, Sofia ha rivelato che non si sarebbe attesa una rottura con Alessandro che alla fine è arrivata e oggi sta ricominciando una nuova vita: “Sono andata a vivere da sola da poco” ha raccontato la donna.