Nicola Carraro basito dai fidanzati di Temptation Island: il commento del marito di Mara Venier

Anche quest’anno Temptation Island si conferma uno dei programmi più commentati dell’estate, se non dell’intera stagione televisiva. La nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, infatti, sta registrando ascolti record, arrivando a sfiorare il 30% di share. Il programma è ormai diventato un vero e proprio fenomeno culturale, tanto che, in molti bar e locali, si organizzano le cosiddette “serate Temptation”, radunando i clienti davanti la tv per seguire le avventure delle coppie e dei loro tentatori.

Gabriele Corsi e il no a Domenica In: "Ecco i veri motivi"/ Ultimatum di Mara Venier e promesse mancate

Tra gli ultimi a commentare la trasmissione di Maria De Filippi, c’è anche Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. In particolare, l’imprenditore ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui ha giudicato apertamente i protagonisti maschili dell’edizione in corso. Nel post, infatti, Carraro si è detto sorpreso dal comportamento degli uomini all’interno del programma, arrivando a chiedersi se davvero i ragazzi di oggi siano tutti così. Le sue parole hanno acceso il dibattito sul web, tra chi ha criticato aspramente i “fidanzati” e chi, invece, ha preso il tutto con maggiore ironia.

Gabriele Corsi replica a Mara Venier: "Domenica In? Non c'entrano i soldi"/ "Perché ho rinunciato"

Temptation Island, gli uomini sotto accusa: scoppia il dibattito

“Secondo voi, i maschi concorrenti rappresentano veramente il maschio medio italiano? Che voto diamo a questi ragazzi tatuati, palestrati e gelosi? Sono pessimi o buoni? Io mi sono solo fatto grandi risate“, ha scritto Nicola su Instagram. Insomma, il dibattito intorno a Temptation Island continua ad essere molto attivo. Tuttavia, la prossima settimana il programma finirà ufficialmente e, con un triplo appuntamento in prima serata su Canale 5, l’edizione 2025 giungerà ufficialmente al termine.