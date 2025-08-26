Temptation Island torna su Canale 5 in autunno: di cosa tratterà lo speciale del reality

Temptation Island potrebbe tornare in autunno su Canale 5. Tuttavia, al contrario dello scorso anno, non si tratterebbe di una nuova edizione, bensì di uno speciale sulle coppie che hanno accompagnato il pubblico nella stagione conclusasi lo scorso 31 luglio. Com’è noto, durante l’estate, il reality delle tentazioni ha ottenuto un successo straordinario, raggiungendo uno share record del 33,66%. Di conseguenza, la Mediaset e Maria De Filippi hanno scelto di proporre in prima serata uno speciale del programma.

Ma, quando andrà in onda esattamente? Secondo quanto anticipato da Dagospia, la serata evento andrà in onda nella terza settimana di settembre, così da inaugurare la stagione televisiva. Per il momento, non c’è ancora una data ufficiale, dunque bisognerà attendere per sapere altri dettagli. A quanto pare, poi, la registrazione avverrà tra circa due settimane, ovvero a metà settembre, direttamente dagli studi di Uomini e Donne. Non solo, pare ci sia già un titolo provvisorio, ovvero “Temptation Island e poi… e poi“.

Temptation Island torna su Canale 5: ecco cosa vedrà il pubblico

Ma di cosa parlerà esattamente questa puntata speciale di Temptation Island? Al centro ci saranno naturalmente le sette coppie dell’ultima edizione, pronte a raccontare come sono andate davvero le cose dopo l’estate: chi ha deciso di lasciarsi, chi ha provato a ricucire il rapporto e chi invece ha addirittura iniziato nuove relazioni. In particolare, nello speciale si vedranno filmati inediti e momenti di confronto diretto tra fidanzati – o ex fidanzati – regalando al pubblico nuovi colpi di scena. Chiaramente, l’altessa è già altissima, anche perché nelle ultime settimane non sono mancati gossip e avvistamenti che hanno acceso ancora di più la curiosità dei fan sulle sorti dei protagonisti.