Temptation Island in onda anche in inverno/ Il reality raddoppia su Canale 5: conduttore e location

Temptation Island va in onda anche in inverno: arriva Temptation Island Winter

Temptation Island raddoppia. Il docu-reality che da anni accompagna i telespettatori di Canale 5 in estate, si prepara a fare il suo esordio anche nei mesi più freddi dell’anno. In occasione della presentazione dei palinsesti televisivi, Mediaset ha annunciato Temptation Island Winter, la versione invernale del format che ha come protagoniste coppie in crisi.

Se la formula del programma sarà la stessa, è chiaro che tanti aspetti subiranno delle modifiche, a partire dalla location delle riprese. Se nella versione estiva del programma, i 21 giorni vengono trascorsi dai protagonisti in una bellissima location della Sardegna, tra spiagge bianche e acque cristalline, la versione invernale si adatterà a paesaggi più convenienti alla stagione. “Non so saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere”, ha ironizzato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, smontando quella che poteva inizialmente essere l’ipotesi più accreditata.

Temptation Island Winter: chi lo condurrà?

Poco altro al momento sappiamo della location che verrà scelta per le riprese di Temptation Island Winter, che verrà annunciata solo nei prossimi mesi. Stessa cosa per il conduttore. Filippo Bisciglia è il conduttore storico del programma, ormai vero e proprio simbolo del format, motivo per il quale è molto probabile che venga confermato anche alla conduzione della versione invernale. Cosa che in passato non è accaduta con la versione Vip di Temptation Island, successivamente archiviata, affidata alla conduzione di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.

