Jenny Guardiano, noto volto della scorsa edizione di Temptation Island, torna a parlare dell'ex Tony Renda: "Ha provato a scrivermi ma l'ho bloccato"

Gli appassionati di Temptation Island non avranno certo dimenticato una delle coppie più discusse dello scorso anno: Jenny Guardiano e Tony Renda. La loro relazione ha sollevato chiacchiere e critiche da parte del pubblico di Canale 5, e l’epilogo della loro storia è apparso, a molti, inevitabile. La loro storia si è chiusa con una brusca rottura, voluta soprattutto da Jenny che ha poi deciso di cambiare vita, lasciando l’Italia per trasferirsi a Dubai.

Recentemente ha aperto una box di domande per i fan e c’è chi le ha chiesto se ha poi avuto più contatti col suo ex. Jenny ha allora rivelato che Tony ha effettivamente provato a contattarla poco tempo fa ma lei lo ha prontamente bloccato. Ha quindi spiegato perché si è comportata in questo modo: “Non ho voglia di sentire altre scuse inutili. – ha ammesso – Quando una persona ti delude, più di una volta, non merita più il tuo spazio, né il tuo tempo.”

Jenny Guardiano è single dopo Temptation Island: finita pure la frequentazione a Dubai

Non c’è più spazio per Tony Renda nella vita di Jenny Guardiano e l’ex volto di Temptation Island non ne ha fatto mistero. Poco tempo fa, la ragazza ha anche ammesso di aver iniziato una frequentazione a Dubai che, tuttavia, è però finita male. A rivelarlo è stata proprio Jenny rispondendo a un’altra domanda ricevuta dai fan, spiegando di aver poi compreso che non era l’uomo giusto per lei perché faceva “troppe chiacchere, poca sostanza.” Jenny Guardiano ha parlato di molti gesti romantici sin da subito, quando la conoscenza non era ancora avviata davvero, cosa che l’ha insospettita. “E quando sento qualcosa che non torna interrompo subito la possibilità di poter parlare con me. Non mi lascio incantare dai gesti. Oggi non è facile trovare chi possa semplicemente amarti.”, ha concluso.