Jenny Guardiano di Temptation Island annuncia di avere un nuovo fidanzato dopo la rottura con Tony Renda e lo presenta su Instagram con una foto

Jenny Guardiano è stata una delle protagoniste più amate di Temptation Island. Il pubblico l’ha conosciuta come fidanzata di Tony Renda, deejay che ha anche fatto capolino a Uomini e Donne. Una storia, la loro, che ha vissuto notevoli scossoni sia dentro che fuori il reality delle coppie di Canale 5, e che si è poi conclusa con un rottura. Nonostante i due, negli ultimi mesi, siano stati al centro di più di una discussione a distanza, durante le quali non sono mancate parole forti, i fan hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma per la coppia.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco, matrimonio dopo Temptation Island?/ Salta la proposta, ma c'è un motivo

Ritorno che non solo non è finora giunto, ma che ormai appare impossibile, visto che Jenny ha ufficialmente voltato pagina. Nel cuore dell’affascinante ragazza, che da qualche tempo si è trasferita a Dubai, c’è infatti un nuovo amore. Guardiano ha confermato di avere un nuovo fidanzato e lo ha fatto su Instagram.

Rosario Guglielmi, ex di Temptation Island lo smaschera: "Falso principe azzurro"/ "Meglio str*zi ma sinceri"

Jenny Guardiano ha un nuovo fidanzato e lo annuncia su Instagram: le parole dell’ex di Temptation Island

A chi le ha chiesto, su Instagram, se fosse fidanzata, Jenny Guardiano ha stavolta risposto senza nascondersi più: “Ho sempre evitato di rispondere a questa domanda, forse perché, dopo l’ultima relazione, non sentivo davvero che qualcuno meritasse un POSTO ACCANTO a ME.”, ha esordito l’ex di Temptation Island, spiegando che quel posto è davvero importante e difficilmente ha deciso di darlo a qualcuno dopo quanto vissuto.

“Sento di aver dato spazio alla persona giusta e spero di non sbagliarmi. Non perché riempia la mia vita di parole, ma perché con i fatti mi fa sentire parte di tutto.” ha ammesso Jenny, che come sfondo di questo lungo messaggio ha postato proprio una foto che la vede insieme al suo fidanzato, che è però poco riconoscibile. Una scelta sicuramente voluta dalla coppia per questione di privacy.

Perché Sonia M era assente al gender reveal di Sonia Barrile a Temptation Island?/ Spunta la verità