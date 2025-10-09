Lucia Ilardo e Rosario si sono lasciati: "L'ho bloccato ovunque, ma non sono pazza"

Lucia Ilardo torna sui social e manda segnali di rottura e allontanamento nei confronti di Rosario. Dopo un falò di confronto a Temptation Island che sembrava aver riavvicinato una volta per tutte i due, arrivano altri segnali di fine storia tra di loro. Lui avrebbe scoperto dei tradimenti da parte della donna e delle uscite con dei tentatori subito dopo la trasmissione, negli ultimi giorni le voci sulla fine della relazione si erano intensificate e la stessa Lucia Ilardo ha raccontato una spiazzante verità ai suoi follower: “In realtà sono dieci giorni che la situazione è questa: io e Rosario non ci seguiamo. Ho deciso per mio la scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché” le parole della ragazza che non ha fornito altri dettagli.

Lucia Ilardo e Rosario si sono dunque lasciati dopo Temptation Island, una relazione che si è conclusa nel peggiore dei modi: “Il male non è soltanto di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce” ha detto sui social Lucia Ilardo a riguardo.

Lucia Ilardo e Rosario si sono lasciati: “Andrò al concerto di Olly da sola”

E’ giunta al capolinea la relazione tra Lucia Ilardo e Rosario, i due si sono lasciati con le parole della ragazza che ha confidato di aver chiuso la relazione con l’ex fidanzato. E proprio per questo non ci sarà nessuno ad accompagnarla ad un evento al quale la donna teneva molto:

“Andrò al concerto da sola, felice di andarci da sola lo stesso, nonostante chi mi ha venduto il biglietto sappia perfettamente che era una situazione un attimo in stand by, perché c’era la possibilità che venisse una persona con me, ma non è andata così, va bene, chi deve sapere sa” le parole della ragazza.