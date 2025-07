La storia d'amore con il compagno è finita? Cosa è accaduto e con chi è stata vista la concorrente del reality delle coppie

Nonostante Temptation Island sia iniziato da pochissimo – la prima puntata è stata mandata in onda giovedì 3 luglio su Canale Cinque – già circolano gossip sui vari protagonisti. Il reality delle coppie è registrato e, sebbene i partecipanti sono tenuti a mantenere il riserbo su quanto accaduto finché non vengono trasmesse tutte le puntate, capita spesso che inizino a circolare segnalazioni sui vari partecipanti.

E’ il caso di Lucia, che sarebbe stata intravista a Milano con un noto influencer. Una segnalazione che ha subito scatenato le voci secondo cui lei e Rosario potrebbero essersi lasciati nel corso di Temptation Island.

Temptation Island, Lucia a pranzo con il noto influencer

A riportare l’indiscrezione è stato il profilo Instagram Very Inutil People, secondo cui Lucia sarebbe stata avvistata a pranzo in un locale dei Navigli a Milano, in compagnia dell’influencer Francesco Sole. Un retroscena che in poco tempo ha scatenato una serie di dubbi, che riguarderebbero il suo rapporto con Rosario.

Assieme a Sole e Lucia ci sarebbero state altre due ragazze, ma dalla segnalazione condivisa sui social si legge che la concorrente di Temptation e l’influencer “non sembravano amici”. La persona che racconta quanto avrebbe visto, ha poi parlato di “un clima molto affettuoso”, tutti dettagli che lascerebbero pensare a una rottura tra Lucia e Rosario.

Temptation Island è appena tornato in onda, ma le registrazioni si sono concluse già da un paio di settimane, dunque questa segnalazione è arrivata al termine del programma, motivo per cui l’incontro sarebbe avvenuto dopo il falò di confronto. Dunque potrebbe essere che tra Lucia e Rosario la storia sia finita e lei abbia conosciuto Francesco Sole. Il condizionale è d’obbligo perché si tratta di supposizioni che – al momento – non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ragion per cui non si ha alcuna certezza riguardo questa presunta relazione, ne tantomeno su come sia finita tra i concorrenti del reality.

Va detto, però, che questa non sarebbe la prima segnalazione su Lucia e Rosario. Prima che iniziasse il programma era stata Deianira Marzano a riportare più di una segnalazione sulla coppia, in cui si diceva che avrebbe partecipato al programma di Canale Cinque solo per visibilità, ma in realtà non sarebbe una storia vera. Al momento non si sa cosa sia accaduto tra Lucia e Rosario all’interno del reality e se dunque quest’esperienza ha finito per separarli.

Sicuramente tutte queste segnalazioni avrebbero insinuato più di un dubbio nei fan del programma, che si domandano se la loro coppia sia reale o se in realtà Lucia e Rosario starebbero fingendo. Per il momento non ci resta che guardare l’evolversi della loro partecipazione e solo al termine del programma si potranno tirare davvero le somme.