Temptation Island, Lucia punge il tentatore Andrea: "Aveva una storia prima, durante e dopo il programma"

Ancora strascichi dopo Temptation Island, il viaggio nei sentimenti, che avrà ancora una puntata di retroscena e taglia e cuci da rivelare ai telespettatori, continua anche sui social. Nelle ultime ore Lucia, una delle protagoniste dell’edizione da poco conclusa del format di Canale Cinque, ha rivelato alcune curiose verità su Andrea, il tentatore che abbiamo visto impegnato in trasmissione che avrebbe nascosto delle questioni non di poco conto. Lucia ha voluto sbugiardare Rosario, una scelta che è stata commentata anche da Andrea, che ha usato dure parole per commentare quanto accaduto: “Forse Lucia è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere!

Le parole di Andrea sono diventate subito virali sul web e un commento è finito sotto la lente d’ingrandimento dei social, che recitava nel dettaglio: “La ramanzina dal tentatore anche no”. Il commento, apparso sui social, ha ricevuto anche la risposta della stessa Lucia Ilardo, che non ha perso l’occasione per lasciarsi andare a un retroscena bomba sul tentatore di Temptation Island: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”. Una patata diventata bollentissima.

Temptation Island, Lucia e la fine della storia con Rosario

La bella Lucia è stata una delle protagoniste del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia nelle scorse settimane.

Il programma di Canale Cinque ha messo in mostra la storia tra Lucia e Rosario, che si sono lasciati dopo aver compreso che i sentimenti che li univano non fossero in realtà così solidi, anche visto il flirt tra Lucia e il tentatore Andrea che si è rivelato tutto tranne che qualcosa di serio. Intanto Rosario, nonostante un confronto avuto con la donna nei mesi scorsi, ha accettato il trono di Uomini e donne

