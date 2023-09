Temptation Island, Manuel e Isabella sul red carpet al Festival di Venezia/ La reazione del web

Temptation Island 2023, Manuel e Isabella più uniti che mai sfilano sul red carpet

Ogni edizione di Temptation Island è arricchita da coppie più o meno discusse, chiaramente in funzione dei reciproci dissidi e del percorso vissuto. In relazione alla stagione appena conclusa, hanno diviso il pubblico Manuel Marascio e Isabella Recalcati, che ad oggi sembrano però più uniti che mai. La coppia ha infatti sfilato sul red carpet del Festival di Venezia, tra le manifestazioni cinematografiche più celebri.

Perla Vatiero e Greta Rossetti: scontro su Tik Tok dopo Temptation Island/ Scambio di frecciatine e...

Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono dunque uniti alla lunga lista di personaggi noti che ogni anno scelgono di partecipare al grande evento del Festival di Venezia, in un certo senso dissipando gli ultimi dubbi relativi alla forza della loro relazione. Dopo Temptation Island 2023, principalmente sui social, molti sembravano essere scettici in riferimento ad un futuro florido per la coppia. Ebbene, la loro presenza sul red carpet può essere considerata una messaggio chiave rispetto alla stabilità di coppia.

Massimo Colantoni di Temptation Island è diventato papà/ "È nato Edoardo, gioia immensa per me e Denise"

Temptation Island 2023, il web si “divide” per la presenza di Manuel e Isabella al Festival di Venezia

Come riporta Leggo, a lanciare la notizia della presenza di Manuel Marascio e Isabella Recalcati sul red carpet del Festival di Venezia sarebbe stata la pagina Instagram Fab! Il video della “passeggiata” è diventato letteralmente virale sui social in poco tempo, riaccendendo i riflettori su una delle coppie più discusse di Temptation Island. Il loro recente percorso nel reality sembrava aver messo in discussione il futuro della coppia; l’esito è stato invece quello di un rapporto ancor più cementato, a dispetto dello scetticismo di una parte del web.

Temptation Island, Mirko Brunetti parla di Greta Rossetti e l'incontro con l'ex/ "Ero a conoscenza di tutto"

E’ da segnalare inoltre come la scelta di Manuel Marascio e Isabella Recalcati di calcare il red carpet al Festival di Venezia sia stata particolarmente discussa sui social. Come racconta il portale, il web si è diviso in due rispetto alla pertinenza della loro presenza alla manifestazione cinematografica. Da diversi anni l’occasione unisce sia personaggi del mondo del grande schermo che volti televisivi, così come personaggi del web. Stupisce dunque il fatto che qualcuno abbia criticato la loro presenza, con tanto di ironie e commenti tipici degli haters che dominano i social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA