Temptation Island: Manuel Maura attacca l’ex Francesca Sorrentino via social?/ Lui replica all’accusa

Temptation Island 2023, Manuel Maura attacca a distanza Francesca Sorrentino? Il j’accuse social

Manuel Maura replica al duro j’accuse del web che lo taccia di lanciare frecciatine all’ex Francesca Sorrentino, dopo l’epilogo del loto amore a Temptation Island.

La stagione estiva di Temptation island 2023 si é conclusa con il triste epilogo per diverse coppie. E tra i fidanzati arruolati nel gioco dell’amore a prova di tentazioni, poi, diventati single al termine di Temptation island, Manuel Maura riceve in queste ore il j’accuse di una compagine del web che lo taccia di riservare attacchi a distanza all’ormai ex, Francesca Sorrentino, di nascondersi dietro a un messaggio sibillino e dal destinatario ignoto condiviso tra le Instagram stories.

Temptation Island, Manuel Maura nuovo tronista di Uomini e donne?/ Il gesto che insinua il dubbio

Manuel Maura replica all’accusa degli utenti nel web: il messaggio dell’ex Temptation Island 2023

Uno stato social, al grido di “Brave ragazze all’apparenza, ma poi…”. Che la storia possa riferirsi a Francesca lo sospettano in tanti, tra gli utenti attivi nel web, tanto che Manuel Maura in persona, riattivatosi tra le stories, replica prontamente all’accusa: “Riguardo alla storia che ho messo ieri pensate sia riferito a Francesca? Ma non é così. Vi smentisco questa cosa una cosa detta così in generale tanto per…”. E la replica del papabile neo tronista di Uomini e donne, poi, prosegue ancora, con la chiara mention dell’ex fidanzata con cui ha chiuso il fidanzamento a Temptation island 2023: “Francesca é libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente…com’é giusto che sia..”.

Temptation Island: Manuel Maura scorda Francesca Sorrentino, per una tentatrice? / Spunta la segnalazione!

Insomma, Manuel sembra smentire categoricamente l’accusa lanciatagli dal popolo del web, rispetto ai rapporti interpersonali con Francesca Sorrentino, dopo il gioco condiviso dai diretti interessati a Temptation Island 2023. I due fidanzati storici si direbbero, quindi, lontani, mentre non si direbbe azzardata l’ipotesi che entrambi possano confermarsi tra i nuovi tronisti di Uomini e donne, dopo lo spazio e il tempo di Temptation Island 2023.

LEGGI ANCHE:

Federico Viviani, fiume di insulti dopo Temptation Island/ Lui sbotta: "Allibito! Con Ale ho sbagliato solo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA