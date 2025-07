Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono davvero tornati insieme? Una nuova segnalazione scatena il web, lui interviene e chiarisce

Cosa sta succedendo davvero tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino? I due ex di Temptation Island sono davvero tornati insieme? Corre il gossip ormai da settimane, e si susseguono indiscrezioni e avvistamenti su una delle coppie che più ha fatto chiacchierare nel reality di Filippo Bisciglia. A riaccendere il gossip è stato l’avvistamento dei due insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, altra nota coppia di Temptation. Le foto trapelate hanno scatenato il web, che ha accusato i due di nascondere la loro relazione.

In quell’occasione, è stato Manuel ad intervenire, smentendo attraverso Fanpage una relazione con la sua ex Francesca, parlando invece di buon rapporto tra ex fidanzati. A riaccendere il gossip è stata una nuova e recente segnalazione, con tanto di foto: Manuel e Francesca sono stati avvistati insieme in discoteca in atteggiamenti a quanto pare affettuosi, tanto che lui avrebbe provato più volte a baciarla.

Manuel Maura smentisce il ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino: le parole dell'ex di Temptation Island

La segnalazione in questione è stata diffusa da Deianira Marzano, e in poche ore ha fatto il giro del web scatenando nuove critiche nei confronti delle coppia. Ecco perché, attraverso LolloMagazine, Manuel Maura è nuovamente intervenuto e, anche stavolta, per smentire le voci di un ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino, spiegando come sono oggi i loro rapporti. Dopo aver confermato che nella foto diffusa è davvero lui, ha aggiunto: “Ero molto arrabbiato, non ci stavamo baciando, anzi… stavamo quasi discutendo.” Così ha spiegato: “Dopo il matrimonio di Gabriela e Giuseppe, io e Francesca ci siamo riappacificati ma non stiamo insieme. Siamo due ex rimasti in buoni rapporti, abbiamo amici in comune e capita di stare insieme.” Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra i due; al web basterà placare le critiche?

