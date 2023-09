Temptation Island: Manuel Maura, ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino?/ “Per riconquistarla farei…”

Manuel Maura tornerebbe con Francesca? La risposta dopo Temptation

Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono lasciati a Temptation Island; la giovane, alla fine del dating show, ha deciso di proseguire senza il suo fidanzato. Giorni fa, i due sono stati avvistati nella stessa spiaggia facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma. In realtà, a smentire è stata la stessa Sorrentino.

“Ieri invece eravamo presenti per l’aperitivo in spiaggia nello stesso luogo che abbiamo sempre frequentato. Anche quando eravamo una coppia. E o continuiamo a frequentare separatamente anche se ci siamo lasciati. Lo dico per fare chiarezza” ha affermato. I fan, però, continuano a sperare in un riavvicinamento e hanno chiesto a Manuel: “Se mai ti rendessi conto di voler tornare seriamente con Fra cosa saresti disposto a fare?“. Lui ha replicato: “Di tutto”. Che i due si rimettano insieme? Al momento non sembrano esserci le condizioni, ma mai dire mai.

Manuel Maura geloso di Francesca Sorrentino? La frecciata all’ex

Il 4 agosto è avvenuta una reunion tra le ragazze single e alcuni tentatori di Tempatation Island. Le foto dell’evento hanno fatto il giro del web ed è stato chiaro chi fossero i presenti: Perla, Francesca, Vittoria e Ale, che hanno incontrato, tra gli altri, i tentatori Lollo, Igor, Fouad e Alberto. Venuto a conoscenza della serata, Manuel sembra aver lanciato una frecciata alla ex Sorrentino: “Brave ragazze all’apparenza e poi…” ha scritto.

Che Maura sia geloso? E’ bene, a questo proposito, non dimenticare le sue parole dopo il falò di confronto: “Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì. Mi manca. Ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca. In questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo sempre me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis. […] Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto. Non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.

