Temptation Island: Manuel Maura scorda Francesca Sorrentino, per una tentatrice? / Spunta la segnalazione!

Temptation Island 2023, Manuel Maura viene avvistato con una tentatrice: esplode il gossip ai danni di Francesca Sorrentino

Manuel Maura dimentica la fidanzata storica Francesca Sorrentino, perché attratto da una tentatrice conosciuta a Temptation Island 2023. O almeno questa é l’indiscrezione del momento, sulla base di una segnalazione multipla e infuocata, ripresa da Il vicolo delle news, secondo cui i due protagonisti tra i “furono fidanzati” usciti come single da Temptation Island 2023, Manuel Maura e Daniele De Bosis, sono stati avvistati in un locale di Roma, lo scorso giovedì 3 agosto 2023. E al momento dell’avvistamento i due non erano soli.

Federico Viviani, fiume di insulti dopo Temptation Island/ Lui sbotta: "Allibito! Con Ale ho sbagliato solo…"

Spunta l’identità della donna avvistata con Manuel Maura

Con loro sarebbero state beccate due donne, di cui una, la compagnia di Daniele, sarebbe identificata come la tentatrice Benedetta che era apparsa particolarmente vicina al fidanzato di Vittoria prima che De Bosis e la fidanzata storica giungessero alla fine del loro fidanzamento a Temptation Island 2023. Daniele potrebbe, quindi, aver dimenticato Vittoria con Benedetta, mentre il totonomi di Lollo Magazine lo indica come uno dei papabili nuovi tronisti di Uomini e donne, il dating show sulla ricerca dell’amore che riapre i battenti a settembre 2023.

Manuel Maura punge l'ex Francesca dopo la reunion di Temptation Island 2023?/ "Brave ragazze all'apparenza…"

E, intanto, anche Manuel Maura, che al termine del percorso intrapreso a Temptation Island 2023, ha convenuto con Francesca Sorrentino di lasciarsi per la volontà di lui di riottenere la totale libertà da ogni vincolo rispetto ad un rapporto di coppia, ora starebbe frequentando una tentatrice. Così come segnalato da un altro utente del web, secondo l’indiscrezione ripresa via Instagram da Deianira Marzano, al recente avvistamento romano Manuel si trovava in compagnia con la tentatrice Carola, la giovane single che lui ha conosciuto a Temptation Island 2023. E sempre stando al secondo segnalatore, un sedicente lavoratore nel locale capitolino dell’avvistamento, i due presunti piccioncini si sarebbero intrattenuti insieme per un incontro intimo, con tanto di bacio appassionato.

Perla Vatiero, stoccata all'ex Mirko e Greta dopo Temptation Island 2023/ Video del bacio in auto con…

Insomma, Francesca Sorrentino, che come Daniele De Bosis é tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne, potrebbe rivelarsi sostituita nel cuore di Manuel Maura, dalla tentatrice Carola. Intanto,

LDA consegue un nuovo traguardo nell’industria musicale…













© RIPRODUZIONE RISERVATA