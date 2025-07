La fuga di Marco a Temptation Island scatena il web: la reazione inaspettata di Ciro Petrone

Nella puntata di Temptation Island andata in onda ieri, mercoledì 23 luglio, non sono mancati i colpi di scena. I protagonisti assoluti del quarto appuntamento dell’edizione sono stati sicuramente Marco e Denise, la cui storia si è conclusa con una rottura al falò di confronto finale. Ma cos’è successo esattamente? Nel corso della puntata, Marco ha ricevuto nuovi video della fidanzata, sempre più vicina al single Flavio. Non solo, Denise ha anche pronunciato delle frasi molto forti contro il ragazzo, scatenando la sua reazione furiosa.

Ad un certo punto, infatti, Marco non ce l’ha più fatta a trattenersi, abbandonando di corsa il villaggio per andare a parlare con Denise. A quel punto, la produzione è stata costretta ad intervenire, inseguendolo lungo tutta la spiaggia per calmarlo e riportarlo dagli altri ragazzi. Insomma, una scena che ha stupito e divertito il pubblico, facendo immediatamente il giro dei social. Ovviamente, la fuga di Marco ha inevitabilmente riportato alla mente quella ormai iconica di qualche anno fa, quando Ciro Petrone abbandonò di corsa il villaggio per raggiungere l’allora fidanzata Federica Caputo, poiché sentiva troppo la sua mancanza.

Ciro Petrone lancia una frecciatina a Marco: la reazione alla puntata di Temptation Island

Ebbene, anche a Ciro Petrone non è sfuggita la fuga di Marco. L’attore, diventato celebre proprio per la sua corsa disperata a Temptation Island, ha reagito in maniera inaspettata sui social. Nelle sue storie Instagram, infatti, ha condiviso il video della scena in cui Marco scappa dal villaggio, accompagnandolo con alcune faccine sconsolate, al punto che c’è chi crede che lo abbia accusato di “copiarlo”. Ad ogni modo, subito dopo, Marco ha richiesto il falò di confronto immediato con Denise, dove ha scelto di chiudere definitivamente la loro relazione.

