La figlia di Maria Concetta interviene sui social dopo il falò di confronto a Temptation Island: cos'è successo

Ieri, 30 luglio, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata di quest’edizione di Temptation Island. Nel corso della serata, sono stati mostrati gli ultimi falò di confronto tra le coppie, tra cui quello tra Maria Concetta e Angelo. Il loro incontro è stato uno dei più discussi della serata, con la maggior parte degli spettatori che si sono schierati contro Maria Concetta. Il motivo? La donna ha lanciato pensati accuse al fidanzato, tra cui anche quella di un tradimento avvenuto prima della loro partecipazione al programma.

Non solo, durante il confronto, Maria Concetta non ha voluto sentire ragioni e ha quasi impedito ad Angelo di spiegarsi, arrivando quasi subito alla decisione di chiudere la relazione, per di più in modo piuttosto brusco. Al che, sui social in tanti hanno criticato questo modo di fare della donna, ritenendola esagerata e accusandola di non aver avuto interesse nel chiarire col fidanzato, bensì solo nel fare una grande uscita di scena per attirare l’attenzione.

Maria Concetta attaccata sul web: cos’è successo dopo l’ultima puntata di Temptation Island

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island, a prendere parola sui social è stata la figlia di Maria Concetta. Difatti, quest’ultima ha pubblicato un video su TikTok con un estratto del confronto tra i due, cercando di difendere la madre dalle critiche. Nonostante ciò, anche sotto il post gli utenti si sono scatenati contro di lei. Tra i tanti messaggi, uno in particolare ha attirato l’attenzione della giovane: “Ma lui è terrorizzato da Maria Concetta“. Al che, a risposta della figlia non si è fatta attendere: “Raga, ma lo sentite? BLA BLA BLA“. Maria Concetta deciderà di replicare in prima persona a questi attacchi? Chissà…