Maria Concetta e Angelo avvistati insieme: cosa sta succedendo dopo Temptation Island

Nuova settimana, nuovi gossip sull’ultima edizione di Temptation Island. Questa volta, a finire al centro dell’attenzione sono stati Maria Concetta e Angelo, una delle coppie più discusse del programma. Ma, facciamo un passo indietro. Com’è noto, i due avevano lasciato il reality separati, dopo che Angelo si era avvicinato alla tentatrice Marianna, arrivando a dirle che, in ogni caso, avrebbe provato a contattarla fuori dalla trasmissione. Al che, Maria Concetta aveva chiesto un falò di confronto immediato, mostrandosi irremovibile e decidendo di chiudere la relazione, definendo l’ex fidanzato un “toporatto”.

Un mese dopo, durante la reunion con Filippo Bisciglia, Angelo aveva confessato al conduttore di voler riconquistare Maria Concetta. Ebbene, forse, a distanza di qualche settimana, potrebbe davvero esserci riuscito. Negli ultimi giorni, infatti, i due sarebbero stati avvistati insieme in un locale nei pressi di Marina di Ragusa, facendo subito nascere i rumors su un possibile ritorno di fiamma. A riportare la segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni, che però ha precisato come tra i due non ci sarebbero stati atteggiamenti affettuosi o particolarmente sospetti.

Maria Concetta e Angelo insieme dopo Temptation Island: i dettagli

Recentemente, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sul suo profilo Instagram il messaggio di una sua follower che sostiene di aver visto Maria Concetta e Angelo in un locale. Secondo l’utente in questione, però, i due non avrebbero mai ballato insieme e sarebbero stati piuttosto distanti nel corso della serata. Con loro, erano presenti solo amici in comune e, intorno all’una di notte, Angelo avrebbe lasciato il locale da solo, senza l’ex compagna. “Erano distaccati“, si legge nella segnalazione.

Nonostante ciò, le voci su un presunto ritorno di fiamma si sono subito diffuse, scatenando il gossip. D’altro canto, però, c’è anche la possibilità che i due siano rimasti semplicemente amici, una volta passata la rabbia per ciò che è successo nel villaggio. In ogni caso, le coppie di Temptation Island saranno ospiti nelle prime puntate di Uomini e Donne, dove sveleranno tutta la verità su quanto accaduto lontano dalle telecamere durante l’estate.