È passato circa un anno da quando Martina De Ioannon è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Raul Dumitras. I due, insieme da qualche anno, si trovavano in un momento di crisi, motivo per il quale avevano deciso di mettersi alla prova al reality delle tentazioni. Durante il percorso nel villaggio, Martina ha capito di non essere più innamorata di Raul e ha quindi deciso di lasciarlo al falò di confronto finale. Subito dopo l’esperienza nel programma, ha iniziato a frequentare Carlo Marini, il tentatore con cui si era legata nel programma, ma anche quel flirt si è concluso poco dopo.

All’epoca, la maggior parte del pubblico si schierò dalla parte di Raul, vedendolo ancora innamorato, e Martina fu duramente criticata per la sua decisione. Ad ogni modo, la 27enne romana si è poi riscattata salendo sul trono di Uomini e Donne a settembre, ottenendo un grande successo e ritrovando l’amore nelle braccia del corteggiatore Ciro Solimeno, al quale è legata da ormai sei mesi. Allo stesso tempo, però, Raul continua a godere di grande affetto sui social, soprattutto su TikTok, dove è molto attivo e seguito.

Martina De Ioannon lancia una stoccata a Raul Dumitras: la “guerra social”

A tal proposito, negli ultimi giorni, Raul Dumitras ha lanciato una frecciatina su TikTok al nuovo fidanzato di Martina De Ioannon, Ciro Solimeno. Quest’ultimo, a sua volta, non è rimasto in silenzio e ha replicato stuzzicando Raul, condividendo un video in cui bacia Martina. Da lì, nei commenti si è acceso un dibattito tra chi tifa per la nuova coppia e chi continua invece a sostenere Raul. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha ancora un gruppo di fan, soprattutto donne, che continuano a criticare Martina.

Ebbene, di recente, Martina e Ciro hanno fatto una diretta su TikTok durante la quale l’ex tronista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lanciando quella che molti hanno interpretato come una frecciatina proprio all’ex fidanzato: “Ognuno ha i suoi gusti. Io per esempio non condivido alcuni dei vostri gusti. Ciro non si sente Brad Pitt, siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt“. Va detto che alcuni hanno ipotizzato anche la stoccata fosse rivolta anche a Gianmarco Steri. Tuttavia, con l’ex corteggiatore Martina ha mantenuto un buon rapporto, quindi è probabile che la bordata fosse destinata proprio a Raul.