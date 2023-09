Temptation Island, Mirko Brunetti aggredito da Igor Zeetti? / La verità di Daniele De Bosis

Temptation Island 2023, Mirko Brunetti nuove un’accusa contro Igor Zeetti: nello scontro interviene anche Daniele De Bosis

Mirko Brunetti accusa Igor Zeetti di un’aggressione subita in un locale, e tra le due versioni giunge ora quella di Daniele De Bosis, come i primi due giovani tra i protagonisti di Temptation Island 2023.

In rete si parla da ore del conflitto che vede gli ex volti di Temptation Island 2023, Mirko Brunetti e Igor Zeetti al centro di un caso di violenza che si sarebbe verificato in una discoteca. Dal suo canto, Mirko, protagonista nel ruolo di fidanzato di Perla Vatiero a Temptation Island 2023, accusa il tentatore conosciuto al docu reality degli amori e le tentazioni di avergli mosso violenza verbale e fisica mentre i due si trovavano nella stessa discoteca. Una vicenda che é ora di interesse dell’occhio pubblico via social, dal momento che a fronte dell’accusa, divenuta virale sui social, Igor Zeetti dichiara a sua difesa di non aver mosso in alcun modo violenza contro l’ormai ex fidanzato della sua attuale compagna, Perla Vatiero, e di aver cercato con il “predecessore” compagno della giovane un confronto per la pace tra le parti.

E, incalzato dagli utenti nel web sul curioso caso post-Temptation Island, che vede Igor Zeetti e Mirko Brunetti scontrarsi in versioni tra loro contrastanti, interviene intanto Daniele De Bosis.

L’altro fidanzato del programma Temptation Island 2023, così esordisce fornendo la sua versione: “Mi avete chiesto di raccontare cosa è successo ma sfortunatamente ero in un altro locale di Roma. Posso solo mostrare la chat mia e di Mirko Brunetti appena uscito dalla discoteca. Penso solo che queste cose non dovrebbero proprio capitare all’età che abbiamo, soprattutto dopo aver partecipato ad un noto programma tv. Più di questo non posso fare. Mi spiace.”

Dopodiché Daniele ha postato sempre a mezzo social, via Instagram, una chat che lo vede coinvolto con Mirko Brunetti e in cui, quest’ultimo, gli racconta dell’affaire Igor Zeetti: “Fra, non puoi capire cosa è successo. Igor mi è venuto sotto la faccia così, dal nulla -si legge tra le righe della versione appena svelata-. Io sono ancora dentro il locale, lui l’hanno portato fuori dal tavolo ma adesso vado via anche io. Ma stavo chiacchierando, mi ritrovo lui col suo modo da bulletto insieme ad Alberto che mi inizia a dire “ma che ca**o parli di me, che ti ho minacciato”, cose mai dette da me. Glielo dico “ma che vuoi da me stasera, non mi rompere i co***oni, non mi piacciono ste cose”. Ad una certa mi stringe le guance e mi dice “non parlare di me”. A quel punto mi sono messo a sedere sui divanetti per evitare sceneggiate”.

La rivelazione dell’ex Temptation Island, Daniele De Bosis

La rivelazione, poi, si fa via via sempre più dettagliata: “Mi è venuto dietro e ha continuato a parlare ma io non gli ho risposto”. E in conclusione, nel racconto dell’accaduto, Mirko Brunetti rilascia: “Poi un buttafuori l’ha portato via da lì, non so dove. Ma una sceneggiata senza senso, ha fatto una grande figura di mer** perché l’hanno visto tutti. Sto scemo”. Che il botta e risposta tra le parti coinvolte, nel caso Temptation Island, possa proseguire ancora?











