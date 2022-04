Temptation Island non andrà in onda in estate/ Al suo posto Uomini e Donne Vip?

Addio a Temptation Island, almeno per questa estate. Nonostante il grande successo avuto dal programma che mette alla prova le coppie e le tenta con i single presenti in entrambi i villaggi, dei fidanzati e delle fidanzate, quest’anno sembrerebbe non essere previsto dalla programmazione di Mediaset. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i tanti appassionati del format, che in questi anni ha avuto una diffusione e un successo importantissimi, grazie anche alla bravura e all’empatia del conduttore, Filippo Bisciglia, alla guida del programma ormai dagli albori.

Georgette Polizzi è mamma! "È nato Sole" figlio con Davide Tresse/ Oltre la sclerosi multipla

Come spiega Tvblog.it, la scorsa stagione si è chiusa con uno share del 27.40%. Numeri importantissimi che avevano fatto esultare tutta la squadra di Fascino ma che potrebbero non bastare. Infatti, sembrerebbe che i vertici Mediaset vogliano dar spazio ad altri programmi al posto di Temptation Island, con grande dispiacere da parte del pubblico che ha sempre apprezzato enormemente il format.

Temptation island 2022 cancellato? Filippo Bisciglia scomoda la De Filippi/ "Resto in attesa di.."

Temptation Island non va in onda: cosa al suo posto?

Al momento, dunque, sembrerebbe che Temptation Island potrebbe non andare in onda. Al suo posto potrebbero andare le repliche di “Tu sì que vales”. Non si parla, attualmente, di una chiusura definitiva del programma: si tratterebbe dunque di uno stop momentaneo. Inoltre, come spiega RDS, non è escluso che il programma venga registrato in agosto e venga proposto in autunno. Il problema sarebbe infatti legato ad un mancato accordo tra Fascino PGT e Banijay Italia. Dunque niente estate con Temptation Island ma è probabile che si potrà seguire il programma in autunno.

Jessica Battistello vittima di una rapina/ L'ex Temptation Island:"Mi sono ritrovata..."

Al suo posto, potrebbe andare in onda un nuovo programma, ovvero Uomini & Donne Vip. Una versione di personaggi famosi alla ricerca dell’anima gemella sarà quella che ci farà compagnia nell’estate che sta per cominciare? Il portale Isa & Chia avanza anche i nomi dei primi possibili protagonisti del nuovo ipotetico programma che potrebbe andare in onda su Canale 5: potrebbero cercare la propria metà Antonella Elia e Antonio Zequila, fresco di eliminazione all’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA