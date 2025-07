Temptation Island 2025, Perla smaschera gli autori: "Ecco cosa dicevano" e Lino Giuliano confessione choc su Maika Randazzo

Fabrizio Corona ieri ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast Falsissimo in cui oltre ha lanciare lo scoop bomba sul presunto tradimento di Raoul Bova con la giovane influencer Martina Ceretti ha rivelato anche degli spoiler su Temptation Island parlando con la tentatrice Eva e con gli ex protagonisti Perla Vatiero e Lino Guanciale. I due hanno confessato dei retroscena inediti sul dietro le quinte e sugli autori mettendo in dubbio l’assoluta sincerità e buona fede del reality.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Perla Vatiero ha confessato: “Non ti vengono certo a dire ‘il tuo fidanzato piange per te’, loro ti dicono ‘al tuo fidanzato non frega niente di te’. Quindi a livello psicologico questo ti dà la forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo.” Gli ha fatto eco Lino Giuliano che ha bollato il programma come ‘un po’ trash’ aggiungendo che gli autori gli hanno consigliati di pensare solo a divertirsi. Insomma stando alle dichiarazioni dei due ex protagonisti hanno smascherato gli autori di Temptation Island 2025 che più che ‘guidare il racconto’ indirizzerebbero in un modo o nell’altro le varie vicende.

Temptation Island 2025, Lino Giuliano svela tutta la verità sulla tentatrice Maika Randazzo: “Ecco cos’è successo dopo il reality”

Finito il programma Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono usciti separati ma, incontrati al Grande Fratello Vip, hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Lino Giuliano, invece, lasciato dalla fidanzata Alessio aveva iniziato una relazione con la tentatrice Maika Randazzo. E proprio a Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo ha rivelato cos’è successo tra di loro dopo il reality e Lino Giuliano sulla tentatrice Maika Randazzo ha fatto una rivelazione choc: “Io e Maika siamo stati un mesetto insieme e poi l’ho lasciata…Ho i messaggi che dimostrano che fra me e lei c’è stato un rapporto fisico sia di quando l’ho lasciata e lei mi ha risposto che era dispiaciuta perché ci teneva a me.” Nel frattempo dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un tradimento di un fidanzato con una single.