Uno dei concorrenti ha fatto una cosa che non è assolutamente consentita dal programma, il gesto che l'ha messo in difficoltà

Tensioni dietro le quinte del programma di Canale Cinque, sembrerebbe che uno dei concorrenti abbia violato il regolamento, facendo una rivelazione che avrebbe dovuto tenere per se. Eppure la cosa non è passata inosservata e proprio per questo, la persona – poco dopo – avrebbe fatto subito un passo indietro.

Il regolamento di Temptation Island è noto, non si può dire nulla riguardo al programma prima che non vadano in onda tutte le puntate registrate. Farlo potrebbe mettere a rischio la riuscita del reality e far incorrere chi si imbatte in violazioni in possibili sanzioni, anche economiche. Ma cosa è successo?

Temptation Island, concorrente viola il regolamento: caos

Sarebbe stato Alessio Loparco a vietare il regolamento di Temptation Island, dopo essere stato al centro dell’attenzione per il suo comportamento nei confronti di Sonia M., avrebbe fatto una cosa vietata dal contratto che avrebbe firmato con la produzione del programma.

Mentre questa sera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island, dunque si saprà se alla fine Sonia M. avrà deciso di incontrarlo al falò di confronto – ricordiamo che in un primo momento era stato lei a chiederlo e lui si era rifiutato di andare, dovendo così lasciare il programma, mentre lei è rimasta nel villaggio in via del tutto eccezionale – si sarebbe lasciato andare a un commento vietato sui social. Alessio avrebbe risposto alla domanda di un utente su TikTok, dove si chiedeva – sotto a un video che parlava di Sonia M. – se fossero tornati assieme e lui avrebbe risposto di “sì”.

Il commento, poi, dopo poco sarebbe sparito, come se Alessio si fosse reso conto dell’errore commesso o magari come se qualcuno gli avesse chiesto di eliminarlo il prima possibile. E’ chiaro come una cosa del genere sarebbe una vera e propria violazione del regolamento, perché se fosse vero, vorrebbe dire che un concorrente ha spoilerato quanto sarebbe accaduto alla fine del programma, ovvero che alla fine lui e Sonia M. sarebbero tornati assieme. Se, invece, non fosse vero, avrebbe comunque sbagliato nei confronti del programma, dicendo qualcosa che fa immaginare il finale del reality.

Sulla coppia composta da Sonia M. e Alessio da tempo si vociferano diverse cose, si è anche detto che lei avrebbe scoperto di essere incinta. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non troverebbero alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Intanto, a tornare sull’argomento di una possibile gravidanza di lei, è stata Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione di una persona che dice di aver visto lei e che sarebbe magrissima, per cui non sarebbe davvero in dolce attesa.

Per sapere davvero cosa sia accaduto tra Alessio e Sonia M. bisognerà attendere le prossime puntate di Temptation Island, anche perché lei è rimasta nel villaggio e tutto lascerebbe presagire che alla fine un confronto tra i due ci sarà stato.