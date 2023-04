Temptation Island 2023 quando inizia?/ Data nuova edizione con Filippo Bisciglia

Temptation Island 2023 si prepara a tornare nell’estate di Canale 5. La conferma era arrivata già nei giorni scorsi con lo spot in rotazione sulla rete di casa Mediaset che ha annunciato la messa in onda del reality a data ancora da destinarsi, lasciandoci in attesa con un generico “prossimamente”.vAl timone della nuova edizione ritroveremo nuovamente Filippo Bisciglia, volto storico ormai del programma ed inizierà il 19 giugno.

Temptation Island 2023 al via dopo L’Isola dei Famosi

Il giorno di messa in onda di Temptation Island 2023 sarà lunedì e prrcccsssenderà il posto dell’Isola dei Famosi 2023 la cui finale è fissata al prossimo 19 giugno. Non è, quindi, da escludere che il lunedì successivo, 26 giugno possa essere la data di messa in onda del primo appuntamento all’insegna della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia che vede diverse coppie mettere alla prova i propri sentimenti. In merito ai protagonisti della prossima edizione, tra i 20 e i 35 anni non sposati e senza figli in comune nelle passate ore stato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha svelato qualche dettaglio spiegando che sarebbero in corso i casting per la nuova edizione e aggiungendo: “Fra i tentatori potremmo rivedere qualche ex corteggiatore di Uomini e Donne”.

Non si tratterebbe di una novità visto che la redazione del reality pesca dal parterre del programma condotto da Maria De Filippi per poter arricchire il cast di tentatori e tentatrici. In questa edizione non ci saranno personaggi famosi e quindi chi aveva sperato di trovare personaggi del Grande Fratello Vip o influencer rimarrà deluso. Come nel 2021 le coppie dovrebbero essere sei. Nel 2021 le puntate erano 6 e probabilmente, anche per questa edizione, il numero rimarrà invariato.

Temptation Island 2023, il mare della Sardegna farà da palcoscenico

Secondo un’indiscrezione Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia emersa dall’ultima edizione di Uomini e Donne, potrebbero essere tra i protagonisti della nuova stagione di Temptation Island. Il numero dei tentatori e tentatrici dovrebbe rimanere invariato ovvero 24/25. Il mare cristallino della Sardegna dovrebbe tornare a essere il palcoscenico del reality show targato Mediaset. Il regolamento è molto semplice. Le coppie che decidono di partecipare saranno divise in due villaggi e con loro vivranno, anche se in strutture diverse, i tentatori o le tentatrici. Lì avranno occasione di mettersi alla prova e capire se i loro sentimenti sono sinceri e se la vita di coppia è davvero quello che vogliono.

Ogni settimana si vedranno i falò in cui i partner scopriranno cosa i rispettivi compagni hanno o non hanno fatto. Tutti hanno l’occasione di chiedere un falò di confronto anticipato tramite il quale possono andare via prima rispetto alla fine del programma. Quindi, due anni dopo ritornerà Temptation Island. Nell’edizione del 2021 partecipò Tommaso Eletti che prese parte in seguito al Grande Fratello Vip.











