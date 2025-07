Quanto guadagnano le coppie che partecipano a Temptation Island? E il cast di tentatori e tentatrici? Tutte le cifre (anche di Filippo Bisciglia)

Questa settimana inizia Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia e tante coppie che si metteranno a dura prova con la speranza di poter tornare a casa con un rapporto sentimentale più forte e più consapevole. Però si sa che i fan sono anche veniali e quindi vorrebbero sapere quanto guadagnano le coppie e anche i tentatori, le tentatrici e il padrone di casa.

Ci ha pensato Dagospia a fare i conti in tasca alle coppie i cui guadagnai oscillerebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa senza contare vitto e alloggio compresi. Cifre davvero folli per coppie che vogliono fare questo percorso solo per fare cassa facile e farsi una vacanza pagata in tutto e per tutto. E in più si va anche in televisione e si sa che molti poi hanno intrapreso la carriera da influencer.

Temptation Island: quanto guadagnano Filippo Bisciglia e il cast di tentatori

Temptation Island sta per iniziare e a guidare il racconto delle coppie ci sarà ancora una volta il fido Filippo Bisciglia, scelto anni fa da Maria De Filippi con cui ha un’amicizia legata anche dalla passione per lo sport. Ma quanto guadagna il conduttore? Stando all’indiscrezione lanciata dal portale FanPage il cachet sarebbe tra i 45.000 e i 50.000 euro.

E invece il cast di tentatori e tentatrici quanto guadagnerebbero per partecipare al docu-reality show di Canale5? Il compenso si aggirerebbe dai 500 e i 1000 euro a settimana quindi bisognerebbe ricordare in special modo ai fidanzati che quando una ragazza si avvicina è solo perché lo deve fare per contratto.

