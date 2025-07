Continua il botta e risposta social tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Com’è noto, lo scorso anno, i due avevano partecipato a Temptation Island in un momento di forte crisi della loro relazione, dopo diversi anni insieme. Durante il falò di confronto finale, Martina aveva capito di non provare più gli stessi sentimenti per Raul, decidendo così di non uscire dal programma insieme a lui. Al contrario, Raul si era mostrato ancora molto innamorato di lei, conquistando così l’affetto degli spettatori e guadagnando un grande seguito sui social, soprattutto su TikTok.

Raul Dumitras replica all'ex fidanzata Martina De Ioannon/ Infuocato botta e risposta: il video-frecciatina!

Martina, invece, si è poi riscattata salendo sul trono di Uomini e Donne, dove ha ottenuto grande consenso da parte del pubblico e, soprattutto, ha ritrovato l’amore accanto a Ciro Solimeno. Ma, nonostante entrambi abbiano ormai preso strade separate, negli ultimi giorni sono tornati al centro dell’attenzione per alcune frecciatine che si sono lanciati sul web. Tutto è iniziato con un commento di Raul indirizzato a Ciro, che ha immediatamente fatto scattare la reazione della coppia.

Anticipazioni Temptation Island 2025: "Nella terza puntata dura scenata di un fidanzato"/ Cos'è successo

Martina “smaschera” Raul: cosa sta succedendo tra i due ex Temptation Island

Martina De Ioannon, in particolare, ha risposto alla provocazione di Raul Dumitras dicendo in una live TikTok che “alcuni hanno fatto sentire Brad Pitt chi non lo è“, riferendosi proprio al suo ex fidanzato. Al che, di tutta risposta, Raul ha pubblicato un video con sottofondo un suo discorso risalente al percorso a Temptation Island scrivendo come didascalia: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qua siamo in forma smagliante, con grandi risultati e piene forze“.

Temptation Island, Tony Renda ‘affonda’ l’ultimo ricordo di Jenny Guardiano/ Gesto ‘choc’: “Ricordi e bugie…”

Non solo, il giovane romano ha anche messo like ad un commento ironico contro Martina, con scritto: “A me lei ricorda Enzo Paolo Turchi, non so“. Poco dopo, un utente ha riportato il “mi piace” di Raul sotto un post dell’ex tronista, scrivendo: “Marti, secondo me questa persona deve essere fermata al più presto. Impressionante l’ossessione che ha verso di voi nei commenti“. A quel punto, la De Ioannon ha deciso di pubblicare uno screenshot per mostrare che l’ex ragazzo, di recente, l’aveva persino seguita di nuovo su Instagram, commentando: “È fan di Enzo Paolo Turchi, tranquilli“. Dunque, Raul risponderà anche questa volta a Martina? Chissà…