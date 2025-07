Durante lo scorso weekend, Gabriela e Giuseppe si sono sposati coronando il sogno d’amore che sembrava potesse spezzarsi durante la partecipazione a Temptation Island. Nonostante l’esperienza sia stata forte per entrambi, Gabriela e Giuseppe sono riusciti a superare tutti i problemi e, nonostante siano entrambi giovanissimi, hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio. Alle nozze hanno partecipato diversi ex volti del programma dell’amore che li ha fatti conoscere al pubblico ma tra i tanti a conquistare la scena sono stati soprattutto Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Quest’ultimi, a loro volta, hanno partecipato a Temptation island lasciandosi al termine del percorso per poi tornare nuovamente insieme e lasciarsi ancora. In seguito alla rottura definitiva, Francesca è salita sul trono di Uomini e Donne lasciando il programma con Gianluca Costantino con cui, però, non è mai nato nulla. Al matrimonio di Gabriela e Giuseppe, Francesca e Manuel sono apparsi molto complici al punto da far pensare ad un nuovo ritorno di fiamma che, però, attualmente non c’è. Nel frattempo, su Manuel, è stato svelato un importante retroscena.

Temptation Island: il retroscena su Manuel Maura

A svelare un retroscena su Manuel Maura è stato Manuel Marascio, a sua volta ex protagonista di Temptation Island che ha deciso di fargli una speciale dedica sui social svelando chi è davvero Manuel Maura lontano dai riflettori. “Ho conosciuto una persona in un contesto dove tutto è amplificato, distorto, etichettato. Lui è passato per il “cattivo”, per quello che sbaglia, che tradisce. Io per il “buono”. Io non sono un angelo ora e non lo ero prima. Ma c’è una cosa che non si è vista, e che ora voglio dire! Lui è stato l’anima più buona che ho incontrato in quel percorso”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Mi è stato vicino nel mio momento peggiore, senza chiedere nulla, senza aspettarsi niente. Ha ascoltato, capito, abbracciato anche quando io non parlavo. Ho scoperto un uomo che ha il coraggio di guardarsi allo specchio e dire: “So che sto sbagliando. Devo cambiare.” E non è da tutti. Serve forza per riconoscere i propri limiti. Serve cuore per restare accanto a qualcuno senza secondi fini. Lui, oggi, è un fratello. E quello che ha dentro vale molto più di tutto quello che si può vedere da fuori. Non è tutto oro quello che luccica. ma soprattutto a volte l’oro non luccica”.