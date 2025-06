Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne fuori dal cast Temptation Island 2025: riprese iniziate loro a casa

Nel cast di Temptation Island 2025 non ci saranno Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi la coppia aveva disseminato indizi sui social facendo credere che presto sarebbero salpati per il viaggio nei sentimenti di Canale5. Per il momento vige ancora il massimo riserbo su chi saranno le coppie che si metteranno in gioco, i tentatori e le tentatrici ma è certo che non ci sarà la coppia nata nel dating show di Canale5.

Temptation Island 2025, clamorosa indiscrezione/ Chi ci sarà tra i tentatori

Le riprese di Temptation Island 2025, infatti, sono iniziate il 4 giugno, un paio di giorni fa e della coppia nata nel dating show di Canale5 non c’è neanche l’ombra. Roberta ed Alessandro, infatti, non sono partiti perché sui social continuano a condividere con i follower la loro quotidianità tra relax e lavoro. Insomma nonostante gli indizi disseminati Roberta di Padua ed Alessandro Vicinanza non saranno nel cast di Temptation Island 2025 ed è un vero peccato perché l’ex dama di Uomini e Donne avrebbe regalato perle e scintille con il suo forte temperamento.

Francesco Farina da Uomini e Donne a nuovo tentatore di Temptation Island?/ Il rumors choc

Temptation Island 2025, Roberta ed Alessandro di Uomini e Donne non ci saranno nonostante gli indizi dei giorni scorsi

Brutto colpo per i fan della coppia che speravano di vedere i loro beniamini alle prese con il viaggio nei sentimenti. Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne non saranno nel cast Temptation Island 2025 nonostante tutti gli indizi che in questi giorni hanno lasciato sui social. Roberta aveva lanciato un’allusione evidente al reality, in un video postato su Instagram mentre mangiava ha commentato: “È proprio un viaggio nei sentimenti” frase iconica del programma pronunciata da Filippo Bisciglia, per molti era un indizio ma in realtà non era così. Nel frattempo al momento sappiamo che la nuova edizione di Temptation Island 2025 partirà il 3 luglio 2025 ed andrà in onda ogni giovedì in prima serata su Canale5. Nulla è trapelato al momento sul cast mentre per quanto riguarda i tentatori si fa il nome di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Le riprese sono iniziate un paio di giorni fa letteralmente con il botto, l’imbarcazione con a bordo ha avuto un incidente per fortuna senza nessun ferito.