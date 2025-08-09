Rosario Guglielmi paparazzato insieme a Perla Vatiero: il rapporto tra gli ex volti di Temptation Island

Tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island c’è sicuramente Rosario Guglielmi, che ha partecipato al reality insieme alla fidanzata Lucia Ilardo. Dopo due anni insieme, Lucia ha voluto mettere alla prova la loro storia poiché stufa di dover ancora aspettare per andare a convivere insieme al ragazzo. Durante il percorso, Lucia si è avvicinata al tentatore Andrea, salvo poi uscire dal falò finale insieme a Rosario, pianificando finalmente la loro convivenza. Tuttavia, un mese dopo, il giovane ha scoperto che, in realtà, Lucia ha incontrato Andrea fuori il villaggio, portando quindi alla fine definitiva della loro storia.

Jenny Guardiano replica a Tony Renda: "Vergognati"/ "Hai 45 anni, smettila di scrivere messaggi alle 17enni"

Ma, cos’è successo dopo la fine di Temptation? Per ora, Lucia e Rosario sembrano essere ancora separati, mentre non è chiaro quale sia l’attuale rapporto con l’ex tentatore. I due ex fidanzati sono poi finiti di nuovo al centro del gossip nei giorni scorsi, quando sono stati avvistati insieme alla stazione di Napoli Centrale intenti a scambiarsi un abbraccio. Da lì, infatti, in tanti hanno pensato subito ad un ritorno di fiamma. Ma, proprio poco dopo, Rosario è stato beccato insieme ad un altro volto noto del web: Perla Vatiero.

Lucia e Rosario insieme dopo Temptation Island 2025: ritorno di fiamma o strategia?/Coppia tace: tutto finto?

Rosario sta con Perla Vatiero? Il gossip sugli ex Temptation Island

Recentemente, Rosario Guglielmi è stato avvistato in vacanza a Cosenza insieme ad un’altra grande protagonista di Temptation Island: Perla Vatiero. Nel video, i due appaiono piuttosto sfocati, ma molti fan hanno subito riconosciuto Perla, scatenando il gossip. Difatti, il filmato ha fatto il giro del web, dando il via a speculazioni riguardo un possibile flirt tra i due. Nonostante il recente incontro con Lucia, infatti, Rosario e l’ex ragazza non sembrano essere tornati insieme. A questo punto, potrebbe davvero aver iniziato una frequentazione con l’ex gieffina? Chissà…

Tony Renda choc: "Dopo Temptation Island ho fatto un disastro"/ "Jenny? Ecco perché è arrabbiata con me"