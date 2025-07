Ieri, giovedì 10 luglio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island. Tra le coppie che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico c’è sicuramente quella formata da Sarah e Valerio. Dopo cinque anni di relazione, i due sembrano essere arrivati a un punto di stallo, con Sarah che ha lamentato una mancanza di attenzioni da parte del fidanzato. Proprio per questo motivo, ha ammesso di aver iniziato a chattare con un paio di uomini, per sentirsi nuovamente desiderata. Ma, non è finita qui. Durante i primi giorni nel villaggio, Sarah ha fatto altre confessioni inaspettate, che che Valerio non si sarebbe mai aspettato.

Sarah ha infatti raccontato di essersi vista con questi uomini in posti isolati, come i parcheggi, lasciando intendere che non si trattava solo di qualche messaggio innocente. Inoltre, primi anni della sua storia con Valerio, scriveva spesso all’e-mail del suo ex fidanzato, sperando addirittura di tornare con lui. Insomma, delle vere e proprie batoste per Valerio, che prima è scoppiato a piangere, per poi infuriarsi. Sui social, in tanti si sono scagliati contro Sarah, paragonando il suo percorso a quello di Martina De Ioannon.

Lo scorso anno, Martina De Ioannon ha partecipato a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras, confessando fin da subito di non provare più gli stessi sentimenti di un tempo nei suoi confronti. Durante i giorni trascorsi nel villaggio, Martina si è progressivamente avvicinata a uno dei tentatori, mentre Raul ha continuato a ribadire il suo amore per lei. Alla fine del percorso, com’è noto, Martina ha deciso di lasciarlo, scelta che ha scatenato molte critiche da parte del web. Successivamente, però, la giovane romana ha avuto modo di riscattarsi grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Il suo trono è stato tra i più seguiti della stagione, e le ha permesso di ritrovare l’amore accanto a Ciro Solimeno, con cui oggi sembra vivere una relazione serena e molto apprezzata dai fan. Nonostante ciò, però, c’è ancora chi non ha dimenticato quanto accaduto a Temptation. Durante l’ultima puntata del reality, infatti, molti utenti sui social hanno paragonato Martina a Sarah, giudicando entrambe “pessime fidanzate” e criticandole per i comportamenti tenuti all’interno del programma. D’altro canto, c’è anche chi ha difeso l’ex tronista, ricordando che, a differenza di Sarah, non ha mai tradito Raul, ma ha solo avuto il coraggio di ammettere di non amarlo più.