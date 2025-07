Temptation Island, l’amica di lei lancia la bomba: “Marco a Ibiza 3 mesi, lei a casa malata e mai mostrata sui social. Chi è davvero la vittima?”.

Nella quarta puntata di Temptation Island Denise e Marco Raffaelli si sono scontrati al falò. Dopo che la ragazza aveva scoperto che lui la tradiva ha deciso di entrare nel reality di Canale 5 al fine di mettere alla prova il fidanzato dal momento che non riusciva più a fidarsi di lui. Se all’inizio Marco voleva fare di tutto per dimostrare di essere cambiato, il programma non l’ha di certo aiutato a far recuperare a Denise fiducia nei suoi confronti.

Marco ha ammesso di sentirsi sempre giudicato dalla fidanzata Denise nonostante la voglia di ricucire il rapporto. Non solo, durante il percorso a Temptation Island è successo l’inaspettato dato che la ragazza ha approfondito il rapporto con il tentatore più ambito, Flavio Ubirti, il quale ha riscosso tanto successo quest’anno da parte dei fan. Denise ha dichiarato anche al falò di confronto di averlo visto come molto più maturo rispetto alla sua età e spesso lo ha paragonato a Marco, il quale si è arrabbiato tantissimo.

Temptation Island, un’amica di Denise svela la verità sulla loro storia d’amore: “Voi non sapete che…“

Nonostante Denise avesse giurato a Marco di non averlo voluto paragonare a Flavio, il fidanzato non ne ha voluto sapere ed è uscito da solo da Temptation Island. Prima della messa in onda delle nuove registrazioni, però, un’amica di lei è intervenuta sui social raccontando i retroscena della storia d’amore tra Denise e Marco, ma soprattutto, ha svelato qualcosa che nessuno si aspettava: “Ci sono delle cose che voi non conoscete giustamente della dinamica di una coppia“, ha spiegato, continuando dicendo che Denise ha sempre sopportato di tutto durante la loro relazione, anche il fatto che Marco partiva per Ibiza per tre mesi lasciandola a casa con dei malesseri gravi.

“Lei ha fatto addirittura una sorpresa per andare a Ibiza e lui non è stato contento“, continua l’amica di lei, “Bisognerebbe anche riconoscere tutto quello che Denise ha fatto emotivamente e professionalmente per farlo crescere.” “A rivedere quello che è stato il programma, a valutare le reazioni di Marco molto eclatanti e magari come molti pensano“, continua, e purtroppo lo penso anche io, se è vero che si sono lasciati magari è stata una scusa per cogliere una palla al balzo”.