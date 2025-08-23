La nuova avventura di Simone dopo Temptation Island: l'annuncio diventa virale

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Simone Margagliotti ha deciso di sfruttare la popolarità conquistata con il programma per promuovere il suo nuovo progetto. Nelle ultime ore, infatti, ha condiviso su TikTok un video in cui annuncia l’apertura della sua palestra a Modena. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, soprattutto per il modo particolare con cui Simone ha scelto di presentarla. Nella clip, è possibile vederlo davanti all’ingresso della struttura, con l’insegna con il nome “Telaio Empire”, mentre invita i suoi follower a partecipare fin da subito alle prevendite.

Temptation Island, Sonia e Alessio vicini al matrimonio: "Hanno visto il ristorante"/ Spoiler sulla location

“Modena. Un nuovo inizio. Dietro questa parete, la nuova palestra del nuovo impero, il Telaio Empire. Qui, adesso, per te. Vieni ad allenarti con me e ricordati, non perdere mai tempo per migliorare nella tua vita”, con queste parole, Simone ha presentato sui social la sua nuova palestra. Il video, diventato virale in poche ore, ha scatenato tantissime reazioni, tanto che Simone è stato costretto a chiudere i commenti. Difatti, gli utenti si sono letteralmente sbizzarriti, riempendolo di critiche e commenti ironici.

Temptation Island 2025, perché è saltata l'edizione autunnale? "Colpa del resort"/ Spunta indiscrezione bomba

Il nuovo lavoro di Simone dopo Temptation Island: dettagli

Il percorso di Simone Margagliotti a Temptation Island è stato molto criticato dal pubblico, sia per delle sue affermazioni discutibili sia per il modo in cui ha trattato la fidanzata, Sonia Barrile, arrivando a baciare una tentatrice. Al che, al falò di confronto finale, Sonia ha lasciato l’ex fidanzato, uscendo dal reality da sola. Poco dopo, però, la giovane ha scoperto di essere incinta, riallacciando così i rapporti con Simone. Nella puntata finale dell’edizione, hanno svelato di essere tornati insieme, scatenando ulteriori critiche. Come se non bastasse, infine, nelle ultime settimane, si è diffuso il rumor di una nuova crisi tra di loro, i quali non si sono ancora espressi a riguardo.