Simone Margagliotti, dopo Temptation Island 2025 potrebbero essere tornate le nubi sulla relazione con Sonia: spunta una segnalazione ‘bomba’.

Ci sono cascato di nuovo… recita così Achille Lauro in un suo noto brano e calza a pennello per una vicenda che chiama in causa un ex volto di Temptation Island 2025: Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile. Insieme hanno preso parte al viaggio tra sentimenti e tentazioni e il primo era sul punto di determinare il naufragio della liaison; sul finale, promesse e pentimenti con il desiderio di dare seguito alla loro relazione. Tra l’altro, la sua dolce metà aspetta anche il loro primo figlio; eppure, a dispetto delle premesse, come racconta Novella 2000 Simone Margagliotti sembra essere incappato nuovamente in un ‘vizietto’ che già nel reality aveva minato la solidità del rapporto.

Rosario Guglielmi di Temptation Island: "Io e Silvia Schifi fidanzati? Come stanno le cose"/ Silenzio rotto

“Avvistato in discoteca in compagnia di altre ragazze”, come un fulmine a ciel sereno arriva la segnalazione su Simone Margagliotti di Temptation Island 2025; a riportare lo ‘scoop’ è Lorenzo Pugnaloni che ha posto all’attenzione del web il messaggio di una follower. “Ero al Gilda di Modena e c’era anche lui, si approcciava con molte ragazze, ti giro le foto”.

Temptation Island, confermato il flirt tra Rosario e Siria?/ Il retroscena: "Vicini da giugno"

Simone Margagliotti non perde il ‘vizio’: promesse a Sonia infrante dopo Temptation Island 2025?

Altro che sentimenti rinnovati; nuove ombre si abbattono sulla storia d’amore tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile dopo Temptation Island 2025. Uno scenario avvalorato da quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. La segnalazione, infatti, non parla unicamente della sua presenza in discoteca ma pone l’accento sulla particolare vicinanza a diverse ragazze con tanto di foto a testimonianza.

Ovviamente, Sonia Barrile non era presente nella discoteca dove sarebbe stato avvistato Simone Margagliotti. Il ragazzo dopo Temptation Island 2025 aveva promesso di cambiare, soprattutto dopo la scelta della fidanzata – che ha anche rivelato di essere incinta – di uscire da sola dal programma. Il ritorno di fiamma sembrava però accompagnato da buone sensazioni e auspici anche se già nei giorni scorsi erano emersi retroscena di un possibile addio; ma dopo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni, siamo sicuri che tutto proceda per il meglio?

Valerio e Ary, altro che rottura dopo Temptation Island 2025/ La coppia torna in tv: ecco cosa sta accadendo