Andrea Marinelli senza freni dopo la registrazione di Uomini e Donne: “Lucia voleva il trono, Rosario ancora vittima sua”.

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island e poi… si è scatenato il putiferio in seguito alla storia di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi soprattutto per quello che è uscito sul trono del ragazzo. Ricordiamo che il fidanzato di Lucia ha rinunciato alla proposta di Uomini e Donne, anche se i motivi sono tutti ancora da chiarire. Nelle ultime ore è intervenuto anche Andrea Marinelli, l’ex tentatore di Lucia che le è stato accanto durante il percorso nel reality.

A rivelare in esclusiva le sue parole è stato Lorenzo Pugnaloni che ha raccontato cosa ne pensa l’ex tentatore della vicenda: “I rapporti con Lucia sono fermi a quando ci siamo visti. Nei giorni successivi ci siamo sentiti per un brevissimo periodo, ma senza l’intenzione di fare un passo avanti”, ha detto, “Come dice lei, l’interesse tra noi non era sentimentale ma più fisico, chi per un motivo chi per un altro. Ho visto due parti nella puntata: da un lato Lucia, che a mio parere si è resa conto di aver perso una persona con principi e valori; dall’altro Rosario, esausto per comportamenti di cui era all’oscuro e che non lo rappresentano…”.

Temptation Island, Andrea Marinelli cambia idea su Rosario: “Mi ha deluso“

Andrea Marinelli aveva dichiarato i poi dicendo di sentirsi dispiaciuto per il fatto che Rosario non abbia accettato l’opportunità di salire sul trono di Uomini e Donne perchè è un ragazzo che ha sofferto molto nella sua vita. Nonostante ciò, è fiero del fatto che sia stato coraggioso nel tentare di rimettersi in gioco dato che non è di certo facile riaprirsi dopo quello che è successo.

Eppure, oggi Andrea di Temptation Island ha un’altra considerazione di Rosario. Lorenzo Pugnaloni ha dichiarato che l’ex tentatore si è fatto ‘rovinare ancora una volta da lei’, e che questo meccanismo lo fa molto ridere. Di Lucia, è convinto sia stata solo invidiosa che a lui fosse stato offerto il trono mentre a lei no, e per questo si è vendicata facendo in modo che lui si ritirasse.

